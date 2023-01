10 ans plus tard, l’abonnement Play Music à 8 $/mois est toujours d’actualité

Je regardais mes abonnements Google actuels et je suis tombé sur mon préféré – mon abonnement de 7,99 $/mois à YouTube Premium. Je suis allé voir depuis combien de temps j’avais cet abonnement et ne le sauriez-vous pas, il est actif depuis près de 10 ans. Je ne peux pas croire que Google l’ait gardé, mais pour cela, ce sont les vrais.

Google a introduit l’option 7,99 $/mois sur Google I/O en mai 2013 pour Google Play Music All Access. Il s’est passé beaucoup de choses depuis lors. Google Play Music est devenu YouTube Music et l’abonnement lui-même est passé d’un nom d’abonnement Google Play Music à YouTube Premium. En 10e année, vous en avez beaucoup plus pour votre argent qu’il y a 10 ans, ce qui est très agréable. De nos jours, c’est rare.

Dans un monde où les prix des abonnements deviennent de plus en plus élevés, félicitez Google pour avoir conservé celui-ci. Dans le même souffle, nous devons nous rappeler que Google a récemment augmenté les prix des forfaits familiaux YouTube Premium, y compris ceux des anciens forfaits. Maintenant je suis curieux. Combien d’entre vous apprécient encore le prix de 7,99 $/mois ? Pour moi, cela vaut chaque partie des 960 $ que j’ai dépensés en 10 ans. Incroyable.

Vive le prix de 7,99 $/mois.