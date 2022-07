10 ans jusqu’au début des jeux

Les responsables olympiques de Brisbane 2032 ont organisé samedi un événement que peu d’autres villes hôtes précédentes ont eu l’occasion de célébrer : 10 ans avant le début de leurs Jeux.

La ville australienne de la côte est et capitale de l’État du Queensland a remporté les Jeux de 2032 il y a un an après que le Comité international olympique ait approuvé une recommandation antérieure de son conseil d’administration.

Lisez aussi: Championnats du monde d’athlétisme: Allyson Felix reporte sa retraite pour le relais 4 × 400 féminin

Brisbane a été la première ville à se voir attribuer des Jeux dans le cadre de la procédure remaniée du CIO pour choisir les villes hôtes, qui a vu un petit groupe de membres du CIO identifier et proposer des villes hôtes au conseil d’administration. Auparavant, les Jeux avaient été attribués aux hôtes des Jeux d’été et d’hiver sept ans après leur tenue – bien que lors d’une session du CIO en 2017, le CIO ait choisi Paris (2024) et Los Angeles (2028) comme futures villes hôtes.

Les Jeux de Brisbane doivent se tenir du 23 juillet au 8 août 2032 à Brisbane et dans les communautés côtières au sud de la Gold Coast et au nord de la Sunshine Coast.

Samedi, le Comité olympique australien a organisé une journée de divertissement en famille avec le public le long du fleuve au centre-ville de Brisbane avec le slogan « Notre temps commence maintenant ».

“C’est ainsi que nous envisageons les opportunités incroyables au cours de la prochaine décennie”, a déclaré le directeur général d’AOC, Matt Carroll, dans un communiqué. “Nous avons parlé de plus de 30 événements sportifs internationaux majeurs à venir en Australie et d’infrastructures communautaires mises en ligne dans la décennie à venir.”

Le comité d’organisation de Brisbane n’est toujours composé que d’un personnel restreint, mais les responsables espèrent nommer un directeur général à plein temps d’ici la fin de cette année. Les plans actuels prévoient six nouveaux sites et huit installations réaménagées parmi 22 sites de compétition.

L’Australie a organisé pour la dernière fois les Jeux olympiques d’été en 2000 à Sydney et a accueilli les Jeux pour la première et la seule autre fois à Melbourne en 1956.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici