10 ans de terreur au Champ des Cris de Spallumcheen

Field of Screams est prêt à pétrifier les invités dans son labyrinthe de maïs hanté pour sa 10e année.

Field of Screams « X » promet d’être l’événement le plus obsédant à ce jour, avec quatre labyrinthes à couper le souffle (chacun avec un thème unique), des décors élaborés et des acteurs effrayants qui laisseront les participants « en redemander ».

Avec une décennie de terreur dans les livres, Field of Screams est devenu la destination hantée ultime pour les amateurs d’adrénaline et d’horreur. Cette année, l’équipe porte la peur à un tout autre niveau avec quatre thèmes de labyrinthe, encore une fois au Historic O’Keefe Ranch à Spallumcheen.

Maze One s’appelle Game of Screams et crée un monde cauchemardesque d’horreurs de jeux vidéo, mettant en vedette des titres emblématiques comme Resident Evil, The Last of Us, Silent Hill, Slenderman et Five Nights at Freddy’s. Méfiez-vous car la terreur virtuelle prend vie à chaque pas effectué dans les passages sombres et tortueux de ce labyrinthe.

Le deuxième labyrinthe, Phobia Frenzy, invitera les participants à affronter leurs peurs et phobies les plus profondes, de la claustrophobie à l’arachnophobie et bien plus encore.

Le labyrinthe trois, House of Sins, embarquera les invités dans un voyage déchirant à travers le Manoir des Sept Péchés Capitaux, où chaque pièce représente l’un des vices les plus sombres de l’humanité.

Le quatrième labyrinthe, appelé Scarecrow’s Revenge, est rempli d’épouvantails énigmatiques et immobiles – et certains prennent vie, chassant leur proie avec une détermination sans faille.

Field of Screams « X » repoussera les limites de la peur et de l’excitation, offrant une expérience inoubliable à tous les participants.

Les dates du Field of Screams de cette année sont les 29 et 30 septembre, les 1er, 5-8 octobre, 11-15, 18-22 et 25-31 octobre. Les portes ouvriront à 18h30 et l’événement se déroulera de 19h à 22h

Les « Cheap Nights » auront lieu les 29 septembre, 5, 11, 18 et 25 octobre. Pour ces dates, le pass tout labyrinthe est en vente au prix de 35 $. Les billets sont disponibles en ligne ou à la porte.

Pour éviter les files d’attente, Field of Screams propose également un billet VIP tout compris à 75 $.

Les billets commencent à 20 $ en ligne et 25 $ à la porte et peuvent être achetés sur fosokanagan.com.

