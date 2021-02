Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Des passagers risquent 10 ans de prison pour avoir caché un voyage sur la liste rouge

Les voyageurs qui tentent de dissimuler leur arrivée à un pays de la liste rouge encourent des peines de prison allant jusqu’à dix ans en vertu d’un nouveau régime d’application pour les hôtels de quarantaine. Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a également annoncé que quiconque tenterait d’éviter l’auto-isolement obligatoire dans un hôtel encourrait des amendes allant jusqu’à 10000 £. Les nouvelles amendes appliqueront également un système de triple test pour toutes les arrivées, qu’elles soient mises en quarantaine pendant dix jours dans des hôtels approuvés par le gouvernement ou à domicile. Charles Hymas a les détails et voici une liste complète des 33 pays auxquels s’appliquent les sanctions. Les voyages étaient déjà interdits pour tout sauf « raisons essentielles » mais qu’est-ce que cela signifie pour la perspective de vacances cette année? Voici les derniers conseils et découvrez les points chauds de vacances en Grande-Bretagne et les alternatives sans foule.

Dans une déclaration aux Communes, M. Hancock a révélé que les voyageurs de l’un des 33 emplacements de la liste rouge devraient payer 1750 £ pour séjourner dans l’un des 16 hôtels inscrits à la quarantaine obligatoire. Annabel Fenwick-Elliott a l’histoire de l’intérieur sur la triste réalité d’une « chambre d’hôtel de quarantaine » au Royaume-Uni après avoir passé une nuit dans un Best Western près de Heathrow. Les chefs de l’aviation ont averti que les aéroports et les compagnies aériennes du Royaume-Uni se battent pour survivre face à des restrictions de voyage générales et Oliver Smith se demande ce qui se passe lorsque le vaccin était censé offrir la liberté à la nation.

La sonde de l’OMS sur les origines de Covid rejette la théorie du laboratoire chinois

La mission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine pour enquêter sur les origines du virus SRAS-CoV-2 qui provoque Covid 19 a écarté la possibilité qu’il ait fui dans un accident de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. S’exprimant lors d’une conférence de presse ce matin, le chef de la mission Peter Ben Embarek a présenté quatre hypothèses sur la façon dont le virus aurait pu se produire, avant de déclarer que le risque qu’il provienne d’un incident de laboratoire « est extrêmement improbable ». Encore Ross Clark analyse pourquoi cela laisse trop de questions sans réponse.

La princesse Eugénie donne naissance à un garçon

La princesse Eugénie a donné naissance à son premier enfant, un fils, a annoncé Buckingham Palace. La princesse, 30 ans, a accouché à l’hôpital privé de Portland dans le centre de Londres, ce matin, avec son mari, Jack Brooksbank, présent. Sa grand-mère, la reine, aurait été «ravie» de la nouvelle. La cofondatrice de Supremes, Mary Wilson, décède à l’âge de 76 ans. Détails ici.

Mary Wilson, co-fondatrice de Supremes, décède à l’âge de 76 ans

Mary Wilson, cofondatrice et membre de longue date des légendes de la Motown, The Supremes, est décédée à l’âge de 76 ans. Largement reconnu comme le groupe féminin ultime de Motown, The Supremes était le seul groupe pop à rivaliser avec les Beatles dans les charts américains. Avec les deux autres fondateurs, Diana Ross et Florence Ballard, Wilson – à bien des égards le plus aimable du trio – a continué à avoir 12 numéros un aux États-Unis. Neil McCormick détaille pourquoi le groupe a représenté quelque chose d’encore plus grand que leurs chœurs et continuez à lire pour Wilson Télégraphe nécrologie.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Tempête Darcy | Le Royaume-Uni a enduré sa nuit la plus froide en une décennie alors que le mercure plongeait à moins 16,7 ° C dans les Highlands écossais. La température enregistrée ce matin à Altnaharra y est la plus froide depuis 2010. Les forces de l’ordre ont averti le public de faire attention sur les chaussées verglacées alors que la vague de froid continue. Lisez les dernières nouvelles et regardez les photos de quelques nageurs sauvages enthousiastes dans des conditions enneigées.

Partout dans le monde: huit raisons pour lesquelles Trump a de l’influence

L’ancien président Donald Trump fait face à un procès au Sénat après avoir été accusé d’avoir incité une foule à prendre d’assaut le Capitole américain en janvier. Les démocrates de la Chambre des représentants ont publié un article de destitution le 25 janvier, faisant de M. Trump le premier ancien président à faire face à un procès en destitution. Certains pensent que son influence diminue mais Tim Stanley explique que de nombreux arguments suggèrent que le contraire est vrai. Cliquez ici pour suivre un liveblog de l’essai au fur et à mesure qu’il se déroule.

Mardi gros lecture

« L’abus sexiste des médias sociaux ne me fera pas taire ces Six Nations »