10 ans après Sandy Hook, un State Trooper regarde en arrière

Une rencontre à l’école

Après la fusillade, l’État du Connecticut a affecté un soldat à chaque famille qui en souhaitait un, pour les protéger et les guider tout au long de l’enquête qui a suivi. L’une de leurs tâches était d’escorter les membres de la famille qui voulaient visiter l’école avant qu’elle ne soit démolie.

« Je ne voulais pas voir, et je ne voulais pas voir, et un matin je me suis réveillé et j’ai dû y aller », se souvient David Wheeler. Sa femme et la mère de Ben, Francine Wheeler, ont visité l’école à un autre moment.

M. Wheeler est arrivé accompagné du pasteur de Francine et Ben, et a été accueilli par un petit groupe de soldats, dont M. Cario, qui se tenait tranquillement à côté. Les équipes de travail avaient enlevé tout ce qui avait été touché par le carnage : carrelage, moquette, cloisons sèches. La salle de bain où Ben et ses camarades de classe étaient morts a été dépouillée jusqu’aux poteaux.

Regarder dans le petit espace « était une chose vraiment difficile à faire », se souvient M. Wheeler. Les soldats ont dit qu’ils partageraient tous les détails dont il aurait besoin. « La seule question que je pouvais penser à poser était : ‘Combien de douilles ont-ils trouvé par terre ici ?’ Et ils ont dit ’80.’ C’était dévastateur.