10 ans après sa disparition en Syrie, la liberté est insaisissable pour un journaliste américain

McClatchy, la société de presse américaine pour laquelle le journaliste travaillait, entre autres, a déclaré cette semaine qu’un effort multinational pour libérer M. Tice montrait des signes de reprise et qu’il y avait eu des contacts directs entre les gouvernements américain et syrien.

Alors que l’un de ses employeurs affirme que les efforts pour garantir sa liberté s’accélèrent, sa famille n’est toujours pas convaincue que l’administration Biden en fasse assez pour pousser le gouvernement syrien, en partie à cause des complications diplomatiques découlant du manque de relations formelles entre les États-Unis États-Unis et la Syrie.

BEYROUTH – Dix ans après la disparition du journaliste américain Austin Tice en Syrie alors que le pays sombrait dans une guerre civile brutale, et qui aurait été retenu captif par le gouvernement du président Bashar al-Assad depuis, sa libération reste insaisissable.

Une porte-parole de McClatchy a déclaré lundi que les progrès étaient le point culminant d’une activité intense de l’administration Biden et de l’industrie du journalisme menant au 10e anniversaire de la disparition de M. Tice. Mais le directeur général de la société, Tony Hunter, a également déclaré récemment qu’il n’y avait pas eu beaucoup de mouvement sur la question depuis mai.

“Pour McClatchy, cet anniversaire a été l’occasion de mettre en lumière la situation difficile d’Austin depuis une décennie”, a déclaré la porte-parole, Susan Firey. “Et, en tandem, pour mettre en lumière l’inaction de trois administrations pendant une décennie.”

La semaine dernière, Debra et Marc Tice, les parents de M. Tice, disparu en août 2012 près de Damas, ont écrit un article d’opinion dans le Washington Post dans lequel ils ont noté les mariages de famille, les remises de diplômes et autres réunions de famille que leur fils avait manquées en 10 ans de captivité, et ont exhorté le président Biden à intensifier ses efforts diplomatiques pour le libérer.

La famille Tice n’a pas répondu aux demandes d’interview.

Les États-Unis se sont « largement engagés » pour ramener M. Tice aux États-Unis, notamment en contactant directement des responsables syriens et en travaillant par l’intermédiaire de tiers, selon un haut responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire. . Cependant, le responsable a déclaré que le gouvernement syrien n’avait pas encore accepté de discuter du cas de M. Tice.

La semaine dernière, le président Biden a déclaré dans un communiqué que son administration avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement syrien de travailler avec eux pour ramener M. Tice chez lui.