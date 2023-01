10 ans après la tragédie du “plus jamais ça” de l’UE, peu de choses ont changé

Commentez cette histoire Commenter

BRUXELLES – Il y a dix ans cette année, le chef de l’exécutif de l’Union européenne se tenait, visiblement ébranlé, devant des rangées de cercueils contenant les cadavres de migrants noyés au large de l’île italienne de Lampedusa. Certains d’entre eux, petits et blancs comme des os, contenaient des corps de nourrissons et d’enfants. “Cette image de centaines de cercueils ne me sortira jamais de l’esprit. C’est quelque chose que je pense qu’on ne peut pas oublier. Des cercueils de bébés, des cercueils avec la mère et l’enfant qui est né juste à ce moment-là », a déclaré Jose Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, en 2013.

Plus de 300 personnes sont mortes le 3 octobre 2013 après qu’un incendie s’est déclaré sur un bateau de pêche parti de Libye sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. Le bateau, qui transportait près de 500 personnes à la recherche d’une vie meilleure en Europe, a chaviré à seulement des centaines de mètres (yards) du rivage.

“Le genre de tragédie dont nous avons été témoins ici si près de la côte ne devrait plus jamais se reproduire”, a déclaré Barroso. L’UE doit renforcer “notre système de surveillance pour suivre les bateaux, afin que nous puissions lancer une opération de sauvetage et ramener les gens en lieu sûr avant qu’ils ne périssent”, a-t-il ajouté.

Rien de tel ne sera envisagé par les dirigeants européens lors d’un sommet la semaine prochaine. En effet, près d’une décennie plus tard, peu de choses se sont améliorées.

Environ 330 000 tentatives ont été faites pour entrer en Europe sans autorisation en 2022 – un sommet en six ans. L’Organisation internationale pour les migrations indique que plus de 25 000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser la mer Méditerranée depuis 2014.

La mission de recherche et de sauvetage lancée en réponse à la tragédie de Lampedusa a été arrêtée un an plus tard, craignant que les navires de la marine italienne n’encouragent les gens à partir dans l’espoir d’être arrachés à la mer.

Des bateaux civils gérés par des organisations caritatives ont été traqués et saisis par les gouvernements pour avoir tenté de sauver des vies. L’UE fournit des navires et des équipements aux garde-côtes libyens pour empêcher les personnes de partir, et la Turquie et plusieurs autres pays d’Afrique du Nord reçoivent un soutien financier.

Lors de leur sommet des 9 et 10 février, les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE devraient renouveler leur appel à renforcer les frontières et à faire pression sur les pays souvent appauvris que les gens quittent ou traversent pour se rendre en Europe, selon un projet de déclaration préparé pour la réunion, vue par l’Associated Press.

Les dirigeants apporteront leur “plein soutien” afin que l’agence de garde-frontières et de garde-côtes Frontex puisse accomplir “sa tâche principale, qui est d’aider les États membres à protéger les frontières extérieures, à lutter contre la criminalité transfrontalière et à intensifier les retours” – l’euphémisme de l’UE pour déportation.

L’UE « renforcera la coopération avec les pays d’origine et de transit par le biais de partenariats mutuellement bénéfiques », indique le texte, qui pourrait changer avant le sommet. Il n’énumère pas les façons dont les partenariats pourraient être bénéfiques pour ces pays, seulement les moyens de persuasion qui pourraient être utilisés sur eux.

Le budget d’aide de l’UE devrait être utilisé « au mieux » pour encourager les pays à empêcher les gens de partir, a-t-il déclaré. Ceux qui n’acceptent pas le retour de leurs ressortissants auraient plus de mal à obtenir des visas européens. Le Bangladesh, la Gambie, l’Irak et le Sénégal font déjà l’objet d’un suivi.

Après une réunion la semaine dernière des ministres de l’Intérieur, la présidence suédoise de l’UE a déclaré que « des incitations positives et des mesures restrictives sont nécessaires. Nous devons utiliser tous les domaines politiques pertinents à cet égard, tels que la politique des visas, la coopération au développement, le commerce et les relations diplomatiques.

Les clôtures frontalières sont de retour sur la table, même si la Commission européenne avait précédemment refusé d’aider les pays membres à les payer, arguant qu’elles n’étaient pas conformes aux « valeurs européennes ». Plusieurs pays de l’UE, notamment la Hongrie, l’Autriche et la Slovénie, ont érigé des clôtures frontalières après l’entrée de plus d’un million de migrants en Europe en 2015, la plupart d’entre eux étant des réfugiés de guerre de Syrie et d’Irak.

Un document de position du gouvernement néerlandais circulant à Bruxelles a déclaré que “tous les types d’infrastructures fixes et mobiles devraient faire partie d’un ensemble plus large de mesures de gestion des frontières, tout en garantissant les droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans le droit européen et international”.

La frontière terrestre entre la Bulgarie, membre de l’UE, et la Turquie, d’où partent de nombreux migrants, est particulièrement préoccupante. Interrogée à ce sujet jeudi dernier, la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a seulement déclaré qu’il n’y avait pas assez d’argent pour aider les pays à construire des clôtures.

La commission veut accélérer le traitement des demandes d’asile aux frontières du bloc et a nommé un « coordinateur des retours » pour accélérer l’expulsion. Plus de 900 000 personnes ont demandé l’asile dans l’UE l’année dernière, provoquant un arriéré frontalier.

Dans une lettre aux dirigeants, la présidente Ursula von der Leyen a déclaré que des tests pilotes seront effectués dans les mois à venir sur “une procédure accélérée aux frontières”, y compris le “retour immédiat” de ceux qui ne sont pas autorisés à rester.

Cette approche de « forteresse Europe » a évolué en raison de l’incapacité de l’UE à s’accorder sur la réponse à une question épineuse : qui devrait assumer la responsabilité des migrants et des réfugiés arrivant en Europe, et les autres membres devraient-ils être obligés d’aider ?

La question s’est rarement posée l’année dernière alors que des millions de réfugiés ukrainiens ont été accueillis en Europe dans un élan de bonne volonté, notamment de pays comme la Hongrie ou la Pologne farouchement opposés à l’aide à la prise en charge des migrants d’Afrique ou du Moyen-Orient.

Le Pacte sur la migration et l’asile de la commission, dévoilé en 2020, était censé résoudre le problème, mais peu de progrès ont été réalisés. Maintenant, les responsables de l’UE disent que les membres pourraient approuver le plan de réforme avant que les élections de 2024 inaugurent une autre commission.