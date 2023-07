10 ans après la faillite, Détroit est une ville qui rebondit

April Anderson a déclaré que ses amis et sa famille se demandaient pourquoi diable elle avait ouvert une boulangerie à Detroit à l’automne 2013 – quelques mois seulement après que la ville a déclaré la plus grande faillite municipale de l’histoire.

Mais 10 ans plus tard, Good Cakes and Bakes se porte bien, un peu comme Detroit, a-t-elle déclaré.

« Mon père a dit : ‘Tu vas ouvrir à Detroit ? J’étais comme, ‘Ouais, c’est ma maison.’ », A déclaré Anderson.

April Anderson est la copropriétaire et chef pâtissière de Good Cakes and Bakes. Elle a ouvert sa boutique quelques mois seulement après que la ville de Detroit a déclaré faillite en 2013. Aujourd’hui, son entreprise se prépare à célébrer une décennie d’activité. (Anne-Marie Trickey/CBC)

«Les gens sont tellement déconcertés par… pourquoi voudrait-elle ouvrir une boulangerie ici? Mais une chose que les gens ne comprennent pas, c’est que même si nous sortons juste de l’autre bout d’une récession… la nourriture rassemble les gens, n’est-ce pas ? »

L’entreprise d’Anderson dans le quartier de l’avenue de la mode est emblématique des grands investissements, des projets d’aménagement de rue et d’embellissement que beaucoup attribuent à la ville après sa faillite du 18 juillet 2013.

Mais certains ont encore des inquiétudes quant à l’avenir de la ville au milieu des besoins croissants en infrastructures et du changement climatique.

La rue Beaubien au centre-ville de Detroit est montrée dans une photo d’archive du 30 mars 2020. (Jeff KowalskyAFP via Getty Images)

Les investissements doivent commencer petit et se développer, déclare le propriétaire de l’entreprise

Il y a cinq ans, Anderson reconnaît qu’il aurait pu y avoir une histoire de deux Detroits – le centre-ville, foyer d’investissement et de renouvellement, et d’autres quartiers ne bénéficiant pas encore de cet investissement.

Aujourd’hui, dit-elle, c’est différent – à commencer par les projets d’aménagement de rue dans Avenue Fashion qui ont ralenti les voitures, élargi les trottoirs et l’ont rendu plus accessible afin que les gens puissent passer plus de temps dans les entreprises locales.

« Si vous êtes patient, vous pouvez voir la croissance, vous pouvez voir le changement. Maintenant, au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis la faillite, vous verrez un changement plus important. »

Anderson a déclaré que les communautés avaient adhéré à l’effort, comme elle l’a vu de première main pendant la pandémie.

« Ceci, l’Avenue de la mode est définitivement un lieu de destination, n’est-ce pas ? Et c’est une chose merveilleuse », a-t-elle déclaré. «Mais l’essentiel est, je pense que la belle partie est que notre communauté, nos quartiers nous ont apportés.

« Cela s’est vraiment montré pendant COVID quand ils s’abritaient sur place… parce qu’ils veulent s’assurer que lorsque nous sommes arrivés de l’autre côté de la pandémie, nous étions toujours là. »

Le centre-ville de Detroit est montré sur une photo d’archive du 8 avril 2020. (Elaine Cromie/Getty Images)

Phil Aiello est le président de Steam and Co. Distillery, à la périphérie de Corktown et du sud-ouest de Detroit. Corktown a traditionnellement reçu beaucoup d’investissements, mais il espère apporter cette énergie au-delà des limites du quartier en revitalisant un bâtiment abandonné.

[Corktown] a été reconstruite et réaménagée, c’est la périphérie qui a besoin d’un peu d’amour », a déclaré Aiello. « Nous espérons le voir frapper le sud-ouest de Detroit et continuer et continuer à prospérer. »

La clé du changement post-faillite est le leadership

Détroit avait 18 milliards de dollars de dettes lorsqu’elle a déposé son bilan. La ville a émergé en décembre 2014 avec un nouveau maire, Mike Duggan.

Il a mené un effort pour changer la façon dont Detroit investit dans tous ses quartiers, selon la ville.

Le centre-ville de Detroit est l’épicentre des efforts de renouvellement et de revitalisation de la ville depuis que la ville a déclaré faillite en 2013. (Anne-Marie Trickey/CBC)

«Ce qui a changé, je pense très franchement, c’est le leadership. Cela commence par le leadership et se termine par le leadership », a déclaré Kevin Johnson, président de la Detroit Economic Growth Corporation.

«Lorsque nous avons vu cela laisser ce vide de leadership être comblé par un organe politique tellement engagé dans l’amélioration de Detroit, à commencer par le maire Mike Duggan et le conseil municipal avec lequel il travaille, cela a permis au marché de prendre une sorte de profonde souffle et commençons à penser à des choses structurelles qui feraient de Detroit un endroit où des investissements pourraient avoir lieu, je pense.

Mais tout le monde n’est pas totalement convaincu. District 6 Comté Gabriele Santiago-Romero a dit qu’elle craignait que la ville ne construise des « châteaux de sable ».

« Alors que nous changeons lentement mais sûrement … J’ai besoin que nous avancions aussi rapidement sur cette infrastructure et ces services aussi rapidement que nous développons le centre-ville », a déclaré Santiago-Romero.

Un ouvrier ouvre les fenêtres du dernier étage d’un immeuble en construction, le nouvel hôtel Godfrey, le 27 juin 2023, dans le quartier Corktown de Détroit. (Carlos Osorio/Associated Press)

Santiago-Romero a déclaré que plusieurs problèmes clés subsistaient : les infrastructures, l’accès abordable à l’eau et au logement, et la nécessité de travailler sur les problèmes de changement climatique.

« Bien que nous nous concentrions vraiment sur l’embellissement, ceux-ci ressemblent à de beaux châteaux de sable s’il n’y a pas d’infrastructure au fond pour le soutenir », a-t-elle déclaré.

Sandy Baruah est le PDG de la chambre de commerce régionale de Detroit. (Anne-Marie Trickey/CBC)

Sandy Baruah est le PDG de la Chambre régionale de Detroit. Dix ans plus tard, il s’est dit « agréablement surpris » du chemin parcouru par Detroit.

« Détroit est dans un endroit tellement différent et beaucoup plus positif aujourd’hui qu’il y a 10 ans. Je veux dire, économiquement, culturellement… il n’y a vraiment pas de mesure à laquelle vous pouvez penser qui ne montre pas de progrès significatifs depuis la faillite.

«Mais je pense qu’il suffit de mettre la faillite en perspective. La faillite n’a pas résolu tous les problèmes de Detroit. Cela a donné l’occasion aux dirigeants d’intervenir et de faire certaines choses qui ont capitalisé sur cette opportunité.

« Mais la façon dont je le formule pour la plupart des gens est que Detroit a maintenant la plupart des mêmes problèmes que la plupart des villes industrielles du Midwest, ce qui est formidable par rapport à un ensemble de problèmes complètement unique. »

Bien que tous les nombreux quartiers de Détroit ne soient pas là où ils voudraient qu’ils soient en termes de revitalisation, Baruah a déclaré qu’ils étaient «à pas de géant» mieux qu’ils ne l’étaient il y a dix ans.

« Avons-nous déposé et n’avons rien changé d’autre. … Franchement, Detroit aurait à peu près la même apparence qu’à l’époque.