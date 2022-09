10 ans après ‘Dredd’, voici ce que ‘Judge Dredd’ de Stallone a bien compris

La plupart des fans de personnage emblématique de la bande dessinée Le juge Dredd préfèrerait oublier Sylvester StalloneL’adaptation cinématographique de 1995, surtout depuis que Karl Urban est arrivé et l’a fait correctement. Urban a joué dans un film simplement intitulé “Dred“, sorti en septembre 2012, mais avec une proposition nouvelle version télé soi-disant en préparation, il convient de rappeler que les deux films ont bien fait certaines choses et d’autres très mal.

Créé par John Wagner et Carlos Ezquerra en 1977, l’inflexible futur flic Judge Joe Dredd est le personnage phare de bande dessinée de science-fiction britannique de longue date 2000AD. Le meilleur flic casqué et au visage de pierre de la future métropole Mega City One, Dredd est apparu deux fois sur grand écran: en 1995, bien avant que les personnages de bandes dessinées ne deviennent la force cinématographique dominante qu’ils sont aujourd’hui, Stallone a titré une tentative caricaturale de transformer le personnage dans un blockbuster estival. Les fans et les critiques l’ont détesté.

Dredd était une version beaucoup plus sérieuse et adulte du juriste sans sourire. Les fans ont adoré et réclament une suite depuis. Ce film cloue certainement le personnage principal de Dredd lui-même, joué par Urban quelques années auparavant Les garçons. Mais pour moi – un fan qui lit 2000AD depuis que je suis adolescent – Dredd rate la cible partout ailleurs. Pour voir ces choses bien faites, nous devons nous tourner vers le film de 1995, qui a eu plus de succès que vous ne vous en souvenez peut-être.

Maintenant, je ne dis pas que le ’95 Judge Dredd est un bien film. Cela aurait pu être une action de science-fiction parfaitement agréable des années 90 dans la veine de Demolition Man ou quoi que ce soit avec Christopher Lambert. Mais il est fatalement sapé par un dialogue mûr, des tentatives forcées de comédie et casting horriblement mal jugé.

Cependant, si vous regardez au-delà du casting, le film de 1995 a beaucoup raison.

Pour commencer, le réalisateur Danny Cannon a reçu suffisamment d’argent pour réaliser correctement les visuels et a absolument cloué le look de Mega City One. Les décors, les costumes et les véhicules étaient fantastiques. Et la scène d’ouverture, dans laquelle les citoyens de retour descendent d’une mégalopole de science-fiction en plein essor dans des rues grouillantes et déchirées par la guerre, était une introduction aussi succincte au territoire de Dredd que vous ne le verrez jamais.

Mais ce n’est pas qu’une question de budget. Le film de 1995 s’est inspiré plus intelligemment de l’histoire abondante de la bande dessinée que la version de 2012. Des juges sombres morts-vivants aux gangsters de gorilles mutés, de l’assassin soviétique Orlok au tueur en série qui change de visage PJ Maybe, la bande dessinée a été bourrée de certains des méchants les plus colorés, imaginatifs et complexes vus dans les bandes dessinées. Que nous a apporté le film de 2012 ? Une tour pleine de junkies débraillés.

Franchement, le film de 2012 n’a rien sur le guerrier ABC imminent du film de 1995 et le grotesque Angel Gang, deux triomphes d’effets physiques pré-CGI.

Heureusement, le format d’une série télévisée a la possibilité d’explorer vraiment l’étendue et la profondeur des divers habitants de Mega City One à travers plusieurs épisodes. La série a été signalée pour la première fois en 2017, mais aurait récemment été suspendue en raison de la pandémie.

L’autre chose qui manque au film de 2012, c’est l’humour. Stallone s’est affronté avec le réalisateur du film de 1995, Danny Cannon, à propos des éléments comiques du film, et c’était horriblement caricatural. Mais en regardant le modèle 2012 sans humour, avec ses gros plans effrayants et aveuglants et sinistrement persistants de blessures de sortie jaillissant de sang et d’os, Sly aurait peut-être raison.

Maintenant, j’apprécie un peu l’ancienne ultraviolence autant que n’importe qui d’autre. Ma vie a changé au moment où j’ai vu la couverture de mon premier numéro de 2000AD, qui montre Dredd tenant un nez coupé. Mais aussi sur cette couverture se trouve le slogan “Loser by a nose” – c’est cette combinaison d’humour noir qui assaisonne l’extrême violence qui fait de Judge Dredd (et 2000AD) ce qu’il est. Joe Dredd lui-même ne pourra jamais sourire, mais son acte d’homme droit ancre une ville et un avenir qui deviennent de plus en plus ridicules.

En parlant de ridicule : le film de 1995 avait Ian Dury dedans, les costumes étaient de Gianni Versace, et The Cure a fait la chanson thème. C’est le genre de choix dingues qui ont fait Le cinquième élément si glorieusement mémorable deux ans plus tard, et c’est le genre d’absurdité qui manque cruellement au film Dredd de 2012.

En fin de compte, le film de 2012 donne raison à Dredd et à Mega City One. Le film de 1995 s’est trompé sur Dredd et sur tout le reste. La nouvelle émission de télévision doit s’appuyer sur les deux si elle devient une loi en soi.