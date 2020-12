L’œuf est connu pour être un aliment riche en protéines. L’inclusion des œufs dans notre alimentation quotidienne est une sorte de mandat depuis longtemps. On a tellement insisté sur la consommation d’œufs qu’ils se sont frayés un chemin dans la culture populaire – publicité, instructeur de gymnastique, homme ordinaire, médecin; toute autre personne réitérerait l’importance d’avoir des œufs car c’est un excellent aliment de 6 grammes riche en protéines.

Cependant, vous seriez stupéfait de savoir qu’il existe également de nombreux autres aliments délicieux qui contiennent une quantité tout aussi bonne de protéines.

Jetez un œil à 10 aliments exceptionnels riches en protéines qui augmenteraient votre apport en protéines:

1. Pois chiche:

Ces minuscules aliments en forme de globule sont extrêmement nutritifs et souvent fortement recommandés pour ses multiples bienfaits. Chaque ½ tasse de pois chiches contient 8 grammes de protéines, riches en fer, calcium, magnésium, zinc, vitamine K.

2. Lentilles:

Cet aliment nutritif à base de plantes est souvent considéré comme un aliment sain et réconfortant. La prise de ½ tasse de lentilles fournira 9 grammes de protéines. Encore une fois, c’est un substitut instantané aux œufs.

3. Haricots rouges:

Savez-vous que cet aliment riche en fibres peut augmenter votre apport en protéines et éloigner le sucre et le cholestérol? 1 tasse de haricots rouges fournit 12 grammes de protéines. Et ½ tasse de haricot noir contient 8 grammes de protéines.

4. Soja:

Un autre aliment riche en protéines végétales, sélénium, zinc et cuivre qui fournit 28 grammes de protéines dans chaque tasse. Cette légumineuse polyvalente est un incontournable du régime alimentaire.

5. Quinoa:

Lorsqu’il est cuit, ce grain entier à base de plantes riches en fibres, en plus de fournir des acides aminés essentiels, contient 8 grammes de protéines par tasse. Il est consommé pour perdre du poids et de nombreux autres avantages pour la santé.

6. Graines de citrouille:

Un autre paquet surprise est les graines de citrouille riches en fer qui peuvent fournir 10 grammes de protéines par 1/4e portion de tasse.

7. Beurre d’arachide:

Consommer seulement 2 cuillères à soupe de cela fournira 7 grammes de protéines. Ayez-le dans un toast ou un smoothie. Même une once d’arachides contient 7,3 grammes de protéines qui vous garderaient rassasié et en bonne santé.

8. Amandes:

Riche en vitamine E, cuivre, magnésium, les amandes sont également une merveilleuse source de protéines. Vous pouvez obtenir 7 grammes de protéines à partir de 1/4e tasse d’amandes.

9. Yaourt grec:

Un délicieux aliment probiotique dont vous pourriez tirer 23 grammes de protéines.

10. Fromage cottage:

L’inclusion de cet aliment au goût agréable dans votre alimentation est un excellent moyen d’assurer une quantité importante de protéines à votre corps. Faible en calories, 100 grammes de fromage cottage servent 23 grammes de protéines.

Ces substituts d’œufs ne sont-ils pas tout aussi incroyables! Alors, allez-y en profitant d’une variété de régimes riches en protéines autres que les œufs.