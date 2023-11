10 aliments qui peuvent vous aider à vous sentir rassasié, naturellement

Les médicaments coupe-faim sont populaires de nos jours, mais certains aliments peuvent également vous aider à vous sentir rassasié et à supprimer votre appétit, notamment ceux riches en protéines ou en fibres. Se sentir rassasié et satisfait sans trop manger est important pour la santé globale, notamment pour la gestion du poids, l’énergie et la concentration. Les aliments rassasiants faibles en calories peuvent aider à y parvenir.





Il est important de noter que les aliments faibles en calories ne constituent pas une solution miracle pour réguler l’appétit et perdre du poids. La gestion de l’appétit et du poids est complexe et implique de nombreux facteurs tels que les niveaux d’activité et de stress, le sommeil, les hormones et les conditions médicales. Néanmoins, incorporer des aliments faibles en calories qui vous permettront de vous sentir rassasié est bénéfique pour la gestion du poids et la santé globale. Trop manger peut entraîner des maladies telles que le diabète, l’hypertension artérielle et l’indigestion.





Ces aliments faibles en calories rassasient et soutiennent la santé globale, grâce à leur densité nutritionnelle.







Le yaourt grec nature sans gras est un aliment riche en protéines qui ne fournit que 92 calories dans un contenant de 156 grammes (5,5 onces).





Les protéines présentent un pouvoir rassasiant plus élevé que les glucides et les graisses, selon des recherches. Plusieurs mécanismes y contribuent, l’un d’entre eux étant la présence d’acides aminés (les éléments constitutifs des protéines) dans le tube digestif qui active la libération de la cholécystokinine, une hormone rassasiante, entraînant une sensation de satiété. De plus, l’intestin réagit à la présence d’acides aminés en libérant le peptide 1 de type glucagon (GLP-1) et le peptide tyrosine tyrosine (PYY), des hormones qui suppriment l’appétit.





Le yaourt grec fournit également une gamme de vitamines et de minéraux, parmi lesquels le calcium, qui intervient dans la sécrétion hormonale et est censé améliorer la satiété en augmentant les concentrations de PYY.







Semblable au yaourt grec, le fromage cottage regorge de protéines, de calcium et d’autres nutriments. Il a été démontré que le fromage cottage aide à se sentir rassasié, selon une petite étude. Le fromage cottage faible en gras fournit 82 calories par portion de 100 grammes (3,5 onces).







Les aliments d’origine animale offrent en général des protéines et le poisson ne fait pas exception. Certains poissons, comme le thon et le saumon, sont également riches en acides gras oméga-3 bons pour le cœur. Une portion de 100 grammes d’aiglefin et de thon pâle en conserve dans l’eau fournit respectivement 69 et 85 calories, tandis que la même portion de saumon sauvage de l’Atlantique fournit 142 calories. Certaines études suggèrent que les protéines du poisson ont un effet rassasiant plus élevé que les autres sources de protéines.







La viande et la volaille peuvent faire partie d’un régime alimentaire faible en calories et vous aider à vous sentir rassasié. Ils sont particulièrement riches en protéines et offrent d’autres nutriments comme les vitamines B, le fer et le zinc. La clé pour conserver la viande et la volaille à faible teneur en calories est de choisir des variétés plus maigres, de réduire le gras et d’éviter la friture. Les variétés plus maigres comme le rôti de bœuf rond maigre fournissent 116 calories dans une portion de 100 grammes, tandis que la même portion de poitrine de poulet sans peau offre 120 calories.







La protéine d’œuf confère divers avantages pour la santé, notamment en favorisant la santé des muscles squelettiques et en agissant comme coupe-faim naturel. Des études montrent que manger des œufs au petit-déjeuner peut vous aider à manger moins tout au long de la journée et à réduire les niveaux de l’hormone de la faim, la ghréline. Les œufs regorgent également de nutriments essentiels comme la vitamine B12, la vitamine D et les caroténoïdes. Un gros œuf fournit 71,9 calories.







Les légumineuses, comme les haricots, les pois et les lentilles, sont une bonne source de protéines, de fibres et de nombreuses vitamines et minéraux comme le folate et le magnésium. Ils ont tendance à contenir plus de fibres que les fruits et légumes. Les aliments riches en fibres sont généralement faibles en calories et présentent de nombreux avantages pour la santé, notamment en favorisant la santé intestinale, en réduisant le cholestérol et en vous rassasiant. Les fibres ralentissent la vitesse à laquelle les aliments passent de l’estomac au reste du tube digestif, vous gardant ainsi rassasié plus longtemps.





Des portions de 100 grammes de haricots pinto en conserve et de lentilles cuites fournissent respectivement 114 et 116 calories.







L’avoine est un autre aliment faible en calories, nutritif et riche en fibres qui peut vous aider à rester rassasié. Outre ses bienfaits pour la santé cardiaque et digestive, il a été démontré que l’avoine aide au contrôle de la glycémie, à la gestion du poids et à la régulation de l’appétit. Le bêta-glucane, un type de fibre présent dans l’avoine, peut agir comme un coupe-faim naturel en améliorant la satiété et en affectant les hormones qui diminuent l’appétit. Un paquet (28 grammes) de flocons d’avoine instantanés secs nature fournit 101 calories.







Il n’est pas surprenant que les légumes soient l’un des aliments les moins caloriques que vous puissiez manger. Ils regorgent également de fibres, de nutriments et d’antioxydants. De plus, des recherches montrent qu’une alimentation riche en légumes et en fruits peut contribuer à réduire le risque de maladies chroniques et de certains types de cancer.





Les légumes sont très faibles en calories en volume ou en poids car ils sont riches en eau et en fibres, ce qui vous permet de vous sentir rassasié sans ajouter beaucoup de calories. Par exemple, une tasse d’épinards crus et une demi-tasse de concombre fournissent respectivement 6,9 et 15 calories. Il est également important de noter que certains légumes, particulièrement les plus durs comme le brocoli, les carottes et le céleri, mettent plus de temps à être mâchés. Certaines recherches suggèrent qu’une mastication prolongée peut réduire la faim et la consommation alimentaire, probablement en raison de modifications des réponses hormonales intestinales liées à la satiété.







Comme les légumes, les fruits sont également riches en nutriments, faibles en calories et rassasiants en raison de leur teneur en fibres et en eau. De plus, les fruits peuvent satisfaire les envies sucrées et sucrer naturellement d’autres aliments, tels que les yaourts, les smoothies et les céréales, sans ajouter trop de calories supplémentaires. Une pomme moyenne offre 94,6 calories, tandis qu’une tasse de fraises fournit 46,1 calories. Les pastèques sont particulièrement riches en eau, une tasse de pastèque coupée en dés fournissant 45,2 calories.





Bien qu’il ne soit pas aussi faible en calories que les autres fruits, l’avocat mérite d’être mentionné car il est également rassasiant en raison de sa teneur élevée en fibres et en graisses saines. Une étude a montré que le remplacement des glucides dans un repas riche en glucides par de l’avocat augmente la satiété, principalement en augmentant le PYY, une hormone coupe-faim. Un avocat entier fournit 322 calories, il est donc important de considérer la portion si vous surveillez les calories.







Utilisé comme épice aromatisant dans les cultures du monde entier, le piment contient plus de 200 composants qui jouent de multiples rôles dans l’organisme. La capsaïcine est un composant majeur riche en antioxydants et donne au piment sa saveur ardente. Parmi ses rôles bénéfiques, il a été observé que la capsaïcine augmente potentiellement la sensation de satiété et agit comme un coupe-faim naturel, selon des recherches.





Le piquant du piment rehausse le profil de saveur des repas auxquels il est ajouté sans ajouter trop de calories. Un piment rouge ne fournit que 18 calories.







Lors de la sélection d’aliments rassasiants à faible teneur en calories, il est important de prendre en compte leur valeur nutritionnelle. Cela signifie choisir des aliments qui fournissent des nutriments essentiels, tels que des protéines, des fibres, des graisses insaturées comme les oméga-3, des vitamines et des minéraux. Ces nutriments sont nécessaires à la santé et au bien-être en général.





Bien que la création d’un déficit calorique soit généralement recommandée pour perdre ou maintenir du poids, il est également important de s’assurer que vous consommez suffisamment de calories et de nutriments essentiels. Se contenter d’aliments très faibles en calories comme les légumes toute la journée n’est pas durable. Supprimer votre appétit sans vous sentir satisfait et nourri peut entraîner des carences nutritionnelles et d’autres conséquences négatives sur la santé. Le corps a besoin d’une variété d’aliments pour sa santé et sa satisfaction globales.





Vous remarquerez que les aliments répertoriés ici sont tous encouragés dans les directives diététiques pour les Américains. En effet, ces aliments sont non seulement nutritifs, mais ils sont également plus susceptibles de vous procurer un sentiment de satiété et de satisfaction, ce qui peut vous aider à respecter vos objectifs de santé.







Pour un bénéfice maximal, construisez vos repas et collations autour des protéines et des fibres, et prenez un petit-déjeuner pour vous donner de l’énergie et éviter la faim d’aliments à calories vides. Écoutez votre corps et mangez quand vous avez faim pour éviter de trop manger au prochain repas. Mangez votre dernier repas ou collation quelques heures avant le coucher pour assurer une bonne digestion et un bon sommeil. Voici quelques façons d’incorporer des aliments nutritifs faibles en calories dans une alimentation équilibrée :





Options de petit-déjeuner :





Gruau garni de baies et de noix ou de graines

Smoothie aux fruits surgelés, yaourt grec et lait ou eau

Tacos de petit-déjeuner avec œufs, haricots, pico de gallo et avocat





Options de déjeuner et de dîner :





Salade de volaille maigre ou de haricots, légumes et quinoa

Soupe ou ragoût de bœuf ou de lentilles avec légumes, poivrons et riz

Sandwich ou wrap à grains entiers avec des protéines maigres, des légumes-feuilles et du fromage faible en gras

Saumon grillé ou au four avec légumes rôtis et pommes de terre

Sauté avec du poulet ou du tofu, des légumes et des nouilles





Options de collations :





Yaourt grec aux fruits tranchés

Carottes, brocolis et céleri hachés avec trempette aux haricots ou houmous

Fromage cottage sur du pain grillé ou des craquelins à grains entiers







Lorsque vous choisissez des aliments faibles en calories pour perdre ou maintenir du poids, il est essentiel de tenir compte de leur facteur de satiété et de leur valeur nutritionnelle. Remplissez vos repas et collations d’aliments nutritifs qui ne sont pas des calories vides et n’oubliez pas d’écouter les signaux de faim de votre corps pour avoir de l’énergie. Consultez une diététiste si vous avez besoin d’aide pour créer un plan de repas sur mesure, à la fois satisfaisant et nutritif. Consultez un médecin si vous remarquez des changements dans votre appétit ou si vous rencontrez des difficultés avec la régulation de l’appétit.