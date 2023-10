Se sentir « flou », avoir des difficultés à se souvenir des choses et avoir des difficultés à se concentrer sont ce que beaucoup d’entre nous appellent « le brouillard cérébral ». Les causes courantes du brouillard cérébral comprennent le stress ou le chagrin, le passage par la phase périménopausique (pour les femmes) et l’épuisement. Mais on sait moins que ce que vous mangez peut provoquer un brouillard cérébral.

« Étant donné que le « brouillard cérébral » est le terme utilisé par le profane pour désigner décrire un ensemble de symptômes qui affectent la neurocognition, il est important de se rappeler que la science continue d’évoluer et d’explorer ce concept. Cela dit, nous savons, grâce à notre compréhension de la physiologie générale, que les aliments qui créent une inflammation peuvent également créer cette inflammation dans votre cerveau, entraînant des sensations de fatigue, d’insomnie, etc. Liz ShawMS, RDN, CPTdiététiste et auteur, partage.

Elle ajoute que “ces aliments sont généralement faibles en antioxydants et en graisses saines, comme les oméga-3, et sont plutôt riches en gras trans, en sucres ajoutés et en amidons raffinés.

Si vous souhaitez manger de manière à atténuer votre risque de brouillard cérébral, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels et en antioxydants, peut favoriser la santé cérébrale et les fonctions cognitives. Les aliments riches en acides gras oméga-3, comme les poissons gras, les graines de lin et les noix, sont particulièrement bénéfiques pour la clarté mentale. De même, les fruits et légumes riches en antioxydants peuvent protéger le cerveau du stress oxydatif, qui peut autrement contribuer au brouillard cérébral. L’hydratation joue également un rôle essentiel, et une consommation d’eau insuffisante peut entraîner des difficultés cognitives.

D’un autre côté, il y a certains aliments que vous voudrez peut-être limiter ou éviter si le brouillard cérébral vous préoccupe. Voici 10 aliments qui peuvent vous donner du brouillard cérébral, et les limiter peut vous aider à garder votre cerveau vif. Si vous souffrez de brouillard cérébral, parlez-en à votre médecin avant d’éliminer des aliments de votre alimentation pour vous assurer que vous ne ressentez pas un problème sous-jacent qui n’a rien à voir avec votre alimentation.

Les aliments ultra-transformés sont des produits alimentaires qui ont subi plusieurs étapes de transformation et contiennent de nombreux ingrédients ajoutés. Ces produits sont généralement riches en sucres, en graisses malsaines et en sodium, et contiennent souvent des conservateurs, des colorants et des arômes artificiels.

Mélissa Mitri, MS, RDdiététiste, Rédacteur en nutrition, et propriétaire de Melissa Mitri Nutrition, explique que l’on pense que la consommation d’aliments ultra-transformés contribue au brouillard cérébral. Ceux-ci comprennent les céréales pour petit-déjeuner, les pains emballés et les produits de boulangerie tels que les muffins et les beignets, qui sont souvent chargés de céréales raffinées, de sucres ajoutés et de graisses malsaines.

“Bien que les recherches soient limitées, il y a eu une association entre consommation d’aliments ultra-transformés et déclin cognitif. De plus, nous savons qu’une consommation plus élevée de ces aliments a autres effets nocifs sur la santéil est donc préférable de les manger avec parcimonie.

“Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments à diverses fins, notamment pour prolonger la durée de conservation et ajouter de la couleur ou de la saveur”, a expliqué Mitri.

Elle a ajouté que certaines personnes rapportent « ressentir un brouillard cérébral après avoir mangé quelques-uns des additifs alimentaires les plus populaires, notamment le glutamate monosodique (MSG) et les édulcorants artificiels tels que l’aspartame ».

La science autour du brouillard cérébral et des additifs alimentaires semble être principalement anecdotique, mais si vous vous sentez brumeux après avoir mangé certains additifs alimentaires, vous pouvez limiter votre consommation, conseille Mitri.

“L’alcool est un des principaux responsables du brouillard cérébral en raison de son effets sur l’hydratation et votre système nerveux central”, a expliqué Mitri. “Non seulement vous pouvez vous sentir brumeux en buvant, mais ses effets peuvent également être ressentis pendant des jours après”.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Si vous remarquez que vous ressentez un brouillard cérébral après avoir bu de l’alcool, il serait peut-être préférable de vous abstenir de boire et de prendre un cocktail sans alcool à la place, a prévenu Mitri, ajoutant que “vous pouvez potentiellement réduire les effets du brouillard cérébral dû à l’alcool en restant bien hydraté et en ayant des électrolytes”. avant ou après avoir bu, car la consommation d’alcool peut provoquer une déshydratation, ce qui altère la cognition“.

Les bonbons, parfait exemple d’aliments ultra-transformés, peuvent contribuer de manière significative au brouillard cérébral. Ils contiennent souvent de grandes quantités de sucre, ce qui peut entraîner des pics soudains de glycémie. Ces pics peuvent être suivis d’une baisse de la glycémie, laissant les individus se sentir fatigués, distraits et mentalement brumeux.

Les aliments frits peuvent également contribuer au brouillard cérébral. Ils sont généralement riches en graisses malsaines et en sel, et pauvres en nutriments. La consommation régulière d’aliments frits peut entraîner une augmentation de l’inflammation dans le corps, un facteur contribuant au brouillard cérébral.

Les hot-dogs peuvent également contribuer au brouillard cérébral. Ces aliments sont souvent riches en sodium, nitrates et autres conservateurs qui peuvent provoquer une inflammation dans le corps, déclenchant ainsi des symptômes de brouillard cérébral. De plus, ces viandes contiennent souvent des niveaux élevés de graisses malsaines et sont généralement dépourvues de nutriments essentiels.

Les sodas, en particulier ceux riches en sucre, peuvent également contribuer au brouillard cérébral. La teneur élevée en sucre de nombreux sodas peut entraîner une augmentation rapide, puis une chute du taux de sucre dans le sang, provoquant une sensation de lenteur, souvent associée à un brouillard cérébral. Pour atténuer les cas de brouillard cérébral et favoriser la santé globale du cerveau, il est recommandé de limiter la consommation de sodas et d’opter pour des boissons plus saines comme l’eau, les tisanes ou les jus de fruits 100 %.

La relation entre la consommation de gluten et le brouillard cérébral présente un intérêt particulier, en particulier pour les personnes sensibles ou intolérantes à cette protéine présente dans le blé, l’orge et le seigle. Le gluten peut déclencher une réponse inflammatoire dans l’intestin des personnes atteintes de la maladie coeliaque ou sensibilité au gluten non coeliaque, ce qui peut entraîner une inflammation systémique affectant de nombreux systèmes corporels, y compris le cerveau. Cette inflammation, associée à une malabsorption des nutriments, peut entraîner un état de déficience cognitive souvent appelé « brouillard cérébral ». Les symptômes peuvent inclure des difficultés de concentration, des oublis et un manque de clarté mentale. Bien que les recherches soient toujours en cours dans ce domaine, des preuves anecdotiques soutiennent l’existence d’un lien entre la consommation de gluten et le brouillard cérébral chez les individus sensibles.

La caféine, largement consommée dans les boissons comme le café et le thé, peut également contribuer au brouillard cérébral. Paradoxalement, alors que de petites quantités de caféine peuvent améliorer la vigilance et la concentration, une consommation excessive conduit souvent à l’effet inverse ; cela est dû à la déshydratation et à la surstimulation du système nerveux. La surconsommation de caféine peut entraîner un « effet rebond », entraînant de la fatigue, des maux de tête et un brouillard cérébral à mesure que l’effet stimulant s’estompe.

Les glucides raffinés, également appelés glucides transformés, sont des produits céréaliers qui ont été considérablement modifiés par rapport à leur état naturel. Ce processus implique souvent l’élimination du son et du germe du grain, qui sont les parties les plus riches en nutriments, ne laissant que l’endosperme amylacé. Des exemples de glucides raffinés comprennent le pain blanc et le riz blanc.

Les céréales raffinées pourraient également contribuer au brouillard cérébral. Comme les sucres raffinés, ces produits céréaliers ont été dépouillés de leurs parties les plus nutritives, ne laissant que l’endosperme amylacé. Le résultat est un aliment qui…contrairement aux aliments à grains entiers– provoque une augmentation et une diminution rapides du taux de sucre dans le sang. Le corps réagit à ces fluctuations par une libération d’hormones, entraînant les symptômes communément associés au brouillard cérébral, tels que la confusion, l’oubli et la difficulté à se concentrer.