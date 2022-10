10 adolescents, 6 armes à feu, 42 balles compliquent les procès pour meurtre dans l’Iowa

DES MOINES, Iowa (AP) – Depuis le début, l’affaire résultant de la mort par balle d’un garçon de 15 ans près d’un lycée de Des Moines a été l’une des poursuites les plus complexes jamais engagées dans la capitale de l’Iowa, impliquant 10 adolescents, six fusils et au moins 42 balles tirées.

Les accords de plaidoyer de plusieurs accusés ont un peu simplifié les choses, mais alors que les audiences fréquentes se poursuivent avec des procès commençant probablement en mars 2023, les affaires restent enchevêtrées alors que les avocats tentent de rejeter la responsabilité sur qui a tiré les coups de feu, qui a planifié le meurtre et qui était juste là pour le trajet.

Tout cela équivaut potentiellement à une série de procès incroyablement compliqués, a déclaré Robert Rigg, avocat de la défense pénale et professeur à la faculté de droit de l’Université Drake.

“Vous devez non seulement vous inquiéter de ce que fait l’État, mais aussi de ce que les sept autres coaccusés vont faire, car ils pourraient se lever par inadvertance et dire quelque chose de très préjudiciable à votre cas”, a déclaré Rigg. .

Les accusations découlent toutes d’une journée ensoleillée mais froide de mars dernier lorsque 10 adolescents âgés de 14 à 18 ans sont montés dans trois voitures, armés d’au moins six fusils et se sont rendus dans un quartier près de East High School, à seulement 800 mètres du Capitole de l’Iowa. Les détails de leur plan ne sont pas clairs, mais la police a déclaré que les adolescents voulaient régler une rancune et ont tiré sur Jose Lopez, sa sœur, l’un de ses amis et deux autres adolescents debout sur un trottoir à proximité.

Les coups de feu ont touché Lopez, sa sœur et leur amie, tuant Lopez et blessant gravement les filles.

Certaines des personnes arrêtées seraient impliquées dans des gangs, et le porte-parole du département de police de Des Moines, le Sgt. Paul Parizek a déclaré que le meurtre semblait être un autre exemple de fusillades parmi les jeunes qui résultent de conflits relativement insignifiants.

“Plutôt que d’avoir une bagarre dans la cour d’école ou simplement d’éviter cette personne, c’est ainsi qu’ils gèrent la situation”, a-t-il déclaré.

Selon les données du ministère américain de la Justice, les crimes violents impliquant des délinquants juvéniles augmentent à l’échelle nationale. Le Bureau de la justice juvénile et de la prévention de la délinquance du département suit les délinquants juvéniles et a déclaré dans son dernier livre d’information statistique que des délinquants juvéniles connus étaient impliqués dans environ 1122 meurtres aux États-Unis en 2020, ce qui représente environ 8% de tous les délinquants meurtriers connus.

Les meurtres commis par des mineurs agissant seuls ont augmenté de 30 % au cours de l’année précédente, selon le rapport 2020 de l’agence publié en décembre 2021, le plus récent disponible. Les meurtres impliquant plusieurs délinquants juvéniles ont augmenté de 65 %.

La police de Des Moines a accusé les adolescents de meurtre au premier degré et de deux chefs de tentative de meurtre. Huit des suspects âgés de 16 ans ou plus ont été inculpés en tant qu’adultes, comme l’exige la loi de l’État pour les personnes accusées d’un crime forcé. Les deux jeunes suspects – 14 et 15 ans – sont poursuivis par le système judiciaire pour mineurs et, s’ils sont reconnus coupables, ils ne resteront probablement en détention que jusqu’à leur 18e anniversaire.

Des documents judiciaires montrent que l’un des accusés adultes, Manuel Buezo, 17 ans, a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et de deux chefs de blessures volontaires le 5 octobre. Il sera condamné le 30 mai et un accord de plaidoyer suggère qu’il fait face à un 20 – ans de prison.

Gumaro Marquez-Jacobo, 18 ans, a accepté de plaider coupable d’infractions, notamment d’avoir été complice après coup et d’avoir fourni un pistolet à une personne de moins de 21 ans. a accepté de recommander une peine avec sursis et deux ans de probation. La peine est fixée au 30 mai.

Kevin Martinez, 16 ans, a accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation d’intimidation avec une arme dangereuse. Il sera condamné le 21 novembre. Les crimes sont passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans chacun.

Henry Valladares Amaya, qui a eu 18 ans quelques jours après la fusillade, pourrait également plaider coupable. Un juge a fixé une audience de plaidoyer au 14 octobre. Les accusations pour lesquelles il a accepté de plaider coupable ne sont pas encore divulguées.

Le premier procès est prévu le 17 octobre pour Braulio Hernandez-Salas, 17 ans, mais son avocat a demandé vendredi à un juge de retarder le procès car il discute d’un plaidoyer avec les procureurs.

Le 6 mars, les accusés Octavio Lopez Sanchez, 17 ans, et Daniel Hernandez, 18 ans, doivent être jugés ensemble, et Romeo Perdomo, 17 ans, a un procès prévu pour le 10 avril.

Un document déposé par le procureur adjoint du comté de Polk, James Hathaway, en juillet, indique que les procureurs ont choisi de diviser les accusés en procès séparés « afin de réduire la complexité et les difficultés logistiques dans cette affaire ».

L’une des difficultés à poursuivre plusieurs accusés dans une telle fusillade est de prouver qui avait une arme à feu et qui a tiré au passage des voitures. Les avocats de Daniel Hernandez ont déclaré dans un document déposé le 1er juillet que Hernandez et Amaya se pointeraient du doigt l’un l’autre. Ils ont déclaré que le procès serait inhabituellement complexe pour qu’un jury détermine qui étaient les tireurs, qui ont aidé et encouragé et qui partage la responsabilité de la conduite criminelle commune.

Rigg, le professeur de la faculté de droit de Drake, a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’une autre affaire qui avait commencé avec huit accusés dans une seule affaire d’homicide. Chaque accusé ajoute un ensemble différent de faits qui compliquent le procès pour les procureurs et rendent plus difficile de garder tout cela clair dans l’esprit des jurés.

Les instructions que le juge doit lire aux jurés seront un cauchemar, a-t-il dit, car chaque accusé fait face à plusieurs accusations, et beaucoup incluent des infractions de niveau inférieur que les jurés pourraient envisager.

“Le potentiel d’annulation du procès augmente chaque fois que vous ajoutez un accusé et chaque fois que vous ajoutez des facteurs de complication tels que des preuves d’autres crimes”, a déclaré Rigg.

David Pitt, l’Associated Press