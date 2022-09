10/10 Si vous pouvez trouver le chat manquant en 5 secondes

Les illusions d’optique sont depuis longtemps un sujet d’intérêt pour les gens. La beauté des illusions d’optique réside dans la supercherie qui les accompagne. Personne n’aime être trompé, mais c’est différent avec les illusions d’optique. Ici, vous devez déchiffrer les significations cachées. Cela les rend donc très intéressants. On dit souvent que les humains sont de bons observateurs. Si vous pensez que vos capacités d’observation sont bonnes, détrompez-vous car seulement 1% des gens peuvent trouver la réponse à cette illusion d’optique.

Sur l’image, on peut voir deux dames et un chat noir à côté de l’un d’eux. Vous devez savoir où l’autre minou est caché. L’image a une ambiance très vintage qui s’y rattache. Il y a une table entre les deux dames et sur la table se trouve un flacon de médicaments. Sur le titre de la bouteille, “Dr. Seth Arnold’s Balsam » est écrit. La dame de droite pointe vers la bouteille. Votre tâche ici est de trouver le chat qui est déguisé et se cache quelque part dans l’image. Non, le chat assis sur le côté gauche de l’écran n’est pas celui que nous recherchons. C’est la maman chat, vous devez trouver le chaton. Vous avez 5 secondes pour trouver le chaton.

Voici l’image :

Avez-vous pu localiser le chat en 5 secondes ? Alors félicitations, vous faisiez partie des 1 % qui ont pu le faire !

Si vous n’en avez pas été capable, n’ayez crainte, allez à l’image et revoyez-la avec une nouvelle perspective. Et si le chat était caché à la vue de tous ?

D’accord, d’accord, nous allons vous donner un indice. Concentrez-vous sur les vêtements des dames. Plus précisément les têtes. Avez-vous pu localiser le chat manquant maintenant ?

Sinon, regardez l’image ci-dessous pour voir où le chat était caché. Eh bien, c’était bien en vue depuis le début. La raison pour laquelle il était “caché” était que le chat était à l’envers et nous avons juste supposé que la dame portait une sorte de chapeau.

