10/05/2023 | Une semaine en affaires – 6 octobre 2023

Reconnaissance du PDG

SALISBURY – Avec une communauté de près de 9 000 étudiants et employés, environ 100 bâtiments et un campus s’étendant sur quelque 220 acres, diriger l’Université de Salisbury – ou n’importe quelle université – équivaut à superviser une petite ville.

Depuis juillet 2022, la 10e présidente de la SU, le Dr Carolyn Ringer Lepre, s’est montrée à la hauteur de cette tâche, en s’engageant auprès des étudiants, des professeurs, du personnel, des anciens élèves et des électeurs dans tout le Maryland et au-delà pour garantir que l’université répond et dépasse les besoins de ses étudiants. , les employés et la communauté dans son ensemble.

Le respect et l’estime qu’elle a gagnés parmi ces groupes au cours de l’année écoulée lui ont valu de figurer cette année sur la liste des « PDG les plus admirés du Maryland ». Décerné par le journal de l’État de Baltimore Le record quotidien et BridgeTower Media, cet honneur récompense ceux dont le leadership et la vision sont admirés par leur entourage. Les sélections sont basées sur les réalisations professionnelles, le service communautaire et les lettres de référence.

« Ce que je préfère en tant que président d’université, c’est l’occasion de rencontrer et de travailler avec tant de personnes dont la vie est transformée par le travail que nous accomplissons », a déclaré Lepre. «Je suis honoré et touché que l’admiration que j’ai pour les membres de notre communauté universitaire – à Salisbury et au-delà – se reflète à travers ce prix. Je remercie ceux qui me rejoignent chaque jour pour travailler à faire de notre vision collective de l’Université de Salisbury une réalité.

Depuis qu’il a rejoint la communauté SU, Lepre s’est fixé pour objectifs d’augmenter les taux d’inscription et de rétention ; créer un plan de diversité, d’équité et d’inclusion à l’échelle du campus ; faisant de SU l’un des 25 meilleurs campus de Actualités américaines et rapport mondial classements ; et en mettant davantage l’accent sur les études à l’étranger et les programmes d’études à l’extérieur.

Elle a également mis l’accent sur la création d’un plan d’installations pour attirer les étudiants et soutenir des expériences éducatives de haute qualité ; restructurer le budget de la SU pour garantir que les dépenses de l’université soient les plus stratégiques possibles.

En outre, elle a annoncé des priorités, notamment l’ajout de nouveaux sports universitaires, notamment le golf masculin et féminin, la création de nouvelles bourses d’études dans le cadre des efforts de collecte de fonds pour le 100e anniversaire de l’université en 2025, et la poursuite de l’histoire de la Ligue à travers sa marque « Make Tomorrow Yours ».

C’est la troisième distinction décernée à Lepre Le record quotidien au cours des six derniers mois. D’autres ont notamment été reconnues parmi les 100 meilleures femmes du Maryland et nommées sur sa liste 2023 du pouvoir de l’enseignement supérieur. La publication a également récemment nommé SU parmi ses premiers récipiendaires du prix Empowering Women Award, en partie grâce au leadership de Lepre.

Parmi les autres membres de la communauté du système universitaire du Maryland (USM) qui la rejoignent sur la liste des PDG les plus admirés figurent le chancelier Jay A. Perman et le régent de l’USM Robert Wallace, qui a reçu cette distinction en tant que président fondateur, PDG et président de BITHGROUP Technologies, LLC, un fournisseur de solutions informatiques et matérielles basé à Baltimore.

X

Ouverture du magasin

BERLIN – Jersey Mike’s Subs, connu pour ses sous-marins frais tranchés/frais grillés, a ouvert ses portes au 11347 Samuel Bowen Blvd., à Berlin le 27 septembre.

Le propriétaire de la franchise, Robert Bradley, a organisé une grande ouverture et une collecte de fonds du 27 septembre au 1er octobre pour soutenir l’école secondaire Stephen Decatur. Les clients qui ont reçu un coupon de collecte de fonds spécial distribué grâce à un effort local avant l’ouverture pouvaient apporter une contribution minimale de 3 $ à l’école secondaire Stephen Decatur en échange d’un abonnement régulier.

« Nous sommes ravis d’amener les premiers Jersey Mike’s dans le comté de Worcester », a déclaré Bradley. « Le dévouement de Jersey Mike à l’implication communautaire et aux dons caritatifs tout en offrant le meilleur sous-marin de la planète s’aligne parfaitement avec notre philosophie d’exploitation. Nous sommes ravis de nous associer à l’école secondaire Stephen Decatur pour notre grand partenaire caritatif d’ouverture et nous avons hâte de vous voir tous dans notre nouveau magasin et en ville très bientôt !

Les clients peuvent passer des commandes en magasin ou les récupérer via le site Web ou via l’application Jersey Mike’s. De plus, la livraison est disponible dans la plupart des régions via l’application Jersey Mike’s ou via des partenaires de livraison tiers. Le ramassage en bordure de rue est disponible pour les commandes passées dans l’application Jersey Mike’s.

Les viandes et fromages haut de gamme de Jersey Mike sont tranchés sur place et empilés sur du pain cuit en magasin. Les fans de Jersey Mike raffolent de leurs sous-marins préparés à la Mike’s Way avec les légumes les plus frais – oignons, laitue et tomates – agrémentés d’un zeste exquis de « jus », de vinaigre de vin rouge et d’un mélange d’huile d’olive. Les steaks au fromage authentiques sont grillés frais.

Jersey Mike’s recherche des personnes intéressées par des opportunités de carrière avec un potentiel de croissance extraordinaire pour rejoindre leur équipe. Les candidats passionnés par le service client et connectés avec leur communauté locale sont invités à postuler à [email protected]. Les heures d’ouverture du restaurant sont de 10h à 21h, sept jours sur sept. Vous pouvez contacter cet emplacement directement au 443-856-2326.

X

Nouveau chef de la police

SALISBURY – À la suite d’une recherche nationale pour pourvoir le poste, la ville de Salisbury est fière d’annoncer l’embauche de David Meienschein au poste de chef de la police de la ville.

Vétéran du service de police de Salisbury (SPD) depuis 36 ans, Meienschein a occupé de nombreux postes au cours de sa carrière, dont 12 ans en tant que chef adjoint de la police et les deux derniers mois en tant que chef par intérim.

« C’est un honneur pour moi d’avoir servi les citoyens de Salisbury en tant qu’officier de carrière et j’attends avec impatience l’avenir dans mon nouveau rôle de chef de la police », a déclaré Meienschein. « Ayant grandi à Salisbury, j’ai un intérêt direct pour cette communauté et je me consacrerai à diriger le département en me concentrant sur le bien-être des employés, la collaboration communautaire, la lutte contre la criminalité et en aidant nos citoyens à se sentir en sécurité.

Il a commencé sa carrière dans la sécurité publique en 1987 en tant que policier et gestionnaire K-9. Au cours de son mandat, il a gravi les échelons et exerce les fonctions de chef de la police par intérim depuis juin 2023. Il a occupé de nombreux postes administratifs et opérationnels au sein de la police. Dans ces rôles, il s’est concentré sur les services de police axés sur la communauté, la réduction de la criminalité et les relations entre la police et la communauté. Le natif de Salisbury a souligné l’importance du personnel et de l’allocation des ressources tout en abordant les problèmes communautaires au cours de sa carrière. Il a été sergent-chef principal en service actif de l’US Air Force de 1982 à 2003 et a servi dans la Réserve de l’Air Force jusqu’en 2003.

Meienschein a également remporté une multitude de prix et de reconnaissances pour ses services de la part du SPD, notamment : le prix de la police communautaire du département de police de Salisbury/le prix du service militaire ; Citation d’unité COPP/Prix pour service exceptionnel, Prix pour réussite scolaire/adresse au tir ; Prix ​​du service canin ; Prix ​​pour service honorable/réalisation remarquable dans la fonction publique ; et de nombreuses lettres de reconnaissance et d’appréciation pour leurs performances sur le terrain et dans les activités de police communautaire.

Il est titulaire d’un baccalauréat en gestion des ressources humaines de l’Université de Wilmington à Georgetown, dans le Del., et est membre de la session 2005 de la Graduate Class Session 220 de la FBI National Academy à Quantico, en Virginie.

Meienschein a rejoint l’armée de l’air américaine après avoir obtenu son diplôme de Parkside High School en 1982. Il a servi en service actif pendant quatre ans avant de rejoindre la réserve de l’armée de l’air en 1987. Sa carrière dans les forces de l’ordre a commencé la même année lorsqu’il est devenu officier de police saisonnier à Ocean City, puis une recrue policière pour le SPD. Sa carrière militaire a officiellement pris fin en 2003 lorsqu’il a pris sa retraite de la réserve.

La ville a fait appel à Strategic Government Resources (SGR) pour l’aider à mener une vaste recherche nationale qui a abouti à un bassin de candidats impressionnant. SGR est une société de recrutement de cadres basée au Texas, spécialisée dans le recrutement, l’évaluation et le développement de leaders innovants, collaboratifs et authentiques pour les gouvernements locaux. Le processus exclusif de recrutement et de sélection de SGR a produit un bassin de candidats incroyablement solide, avec 29 candidatures provenant de 15 États. La ville a également créé un comité de recherche de chefs de police citoyens qui a examiné les antécédents et les documents de candidature des candidats avec SGR et a finalement sélectionné les quatre finalistes.

Meienschein était le premier choix de l’administration municipale et du comité de recherche des chefs de police citoyens.