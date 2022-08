10 000 $ vous offrent un Samsung Galaxy Z Fold4 amélioré – gracieuseté de Caviar

La société de personnalisation de luxe Caviar a annoncé sa dernière collection, appelée Heralds of the Galaxy. Il comprend quatre nouveaux designs pour le smartphone Samsung Galaxy Z Fold4, avec des inserts en météorite, des accents dorés et du cuir de veau.

Les prix commencent à partir de 9 470 $, mais en sélectionner un avec un météore réel coûtera au nord de 10 000 $.

La vedette du spectacle s’appelle Golden Meteor et est essentiellement un Galaxy Z Fold4 avec un panneau arrière redessiné. Il contient des particules de météorite provenant de trois pierres différentes – Seymchan, Muonionalusta et Canyon Diablo. Chaque fragment est unique en son genre, ce qui signifie que chaque exemplaire aura un design unique, a révélé Caviar.

En parlant d’exclusivité, la société promet de ne fabriquer que 29 unités de ce design particulier qui porte également le logo Caviar en or 24 carats et certains éléments en or avec un alliage de bijoux plaqué or Double (24K, 7 mK). Le prix est de 11 030 $ pour une version 256 Go et de 11 460 $ pour la variante 512 Go.













Les déclinaisons Z Fold4 Heralds of the Galaxy de Caviar

Les mêmes pierres sont utilisées dans une version légèrement moins chère qui n’a pas d’accents dorés – Caviar utilise du titane. Il s’appelle Canyon Diablo et le design noir élégant coûte 10 680 $ (ou 11 110 $ pour le double du stockage).

Ce téléphone peut avoir un design différent à l’arrière, mais à l’intérieur, il s’agit du même produit phare pliable impressionnant avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un triple appareil photo de 50 MP. Nous appliquons quelques touches finales et l’examen complet sera publié très bientôt.

La source