10 000 volontaires olympiques démissionnent à peine 50 jours avant les Jeux de Tokyo : organisateurs

Environ 10 000 des 80 000 prévus Tokyo 2020 Les volontaires olympiques ont démissionné, ont révélé les organisateurs alors qu’ils combattaient des doutes persistants sur les Jeux à seulement 50 jours de la cérémonie d’ouverture.

Le chef de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a exclu un nouveau report des Jeux, s’adressant à un journal sportif japonais, et a déclaré que l’annulation ne se produirait que dans des circonstances catastrophiques telles que la plupart des délégations ne pourraient pas venir au Japon.

Plus tard jeudi, les organisateurs marqueront 50 jours avant de dévoiler les détails des cérémonies de remise des médailles, dans la dernière tentative de susciter l’enthousiasme du public malgré les sondages montrant que la plupart des Japonais souhaitent que les Jeux soient retardés ou annulés.

Le Japon est aux prises avec une quatrième vague d’infections à coronavirus, Tokyo et plusieurs autres régions du pays étant en état d’urgence qui devrait durer jusqu’à un mois avant les Jeux.

Mercredi soir, le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a déclaré aux médias locaux qu’environ 10 000 bénévoles – qui sont essentiels au bon déroulement de l’événement massif – ont démissionné, en grande partie à cause des problèmes de coronavirus.

D’autres ont abandonné après le report des Jeux d’un an, ou pour protester contre les remarques sexistes faites par le prédécesseur de Hashimoto qui a été contraint de démissionner.

Selon les sondages d’opinion, certains des volontaires feront probablement également partie des quelque 80 % de personnes au Japon qui s’opposent à l’organisation des Jeux cette année.

Mais des sondages parmi la population de Tokyo ont révélé une répartition plus égale entre ceux qui sont en faveur et ceux qui s’opposent à la tenue des Jeux.

Muto a déclaré que la réduction du nombre de bénévoles n’affecterait pas le déroulement des Jeux car l’événement a été réduit, donc moins de personnes sont nécessaires.

Les participants coupent

Les fans d’outre-mer ont déjà été empêchés d’y assister, et une décision d’autoriser ou non les spectateurs nationaux est attendue plus tard ce mois-ci après la fin de l’état d’urgence à Tokyo le 20 juin.

Le nombre d’officiels et de participants étrangers venant pour les Jeux a été réduit de moitié environ, à environ 78 000, avec des appels à de nouvelles réductions.

Hashimoto a réitéré que les Jeux sont en cours et seront sans danger pour les participants et le public japonais dans une interview publiée jeudi, affirmant que l’annulation était pratiquement inconcevable.

« Si divers pays du monde vivent des situations très graves et que les délégations de la plupart des pays ne peuvent pas venir, alors nous ne serions pas en mesure de tenir le coup », a-t-elle déclaré au quotidien Nikkan Sports.

« Mais à l’inverse, à moins qu’une telle situation n’apparaisse, les Jeux ne seront pas annulés. »

L’équipe australienne de softball est devenue plus tôt cette semaine les premiers athlètes olympiques à arriver au Japon pour les Jeux olympiques, un grand pas en avant.

Hashimoto a déclaré qu’elle pensait que la marée de l’opinion publique pourrait s’inverser alors que la campagne de vaccination initialement lente du Japon commence à s’accélérer.

« Nous entendons de plus en plus de voix de personnes disant » si c’est le cas, les Jeux olympiques pourront peut-être avoir lieu « », a-t-elle déclaré.

Le Japon a connu une épidémie de Covid-19 plus petite que de nombreux pays, avec un peu plus de 13 000 décès. Environ 2,9% de la population a été complètement vaccinée.

