10 000 policiers et soldats pour boucler toute la ville d’El Salvador à la recherche de membres de gangs | Nouvelles du monde

10 000 policiers et soldats ont été envoyés par le gouvernement salvadorien pour boucler une ville à la périphérie de la capitale nationale afin de rechercher des membres de gangs.

Le président Nayib Bukele a réprimé les gangs de rue qui ont extorqué de l’argent aux entreprises et dirigé de nombreux quartiers de la capitale, San Salvador, au cours des neuf derniers mois.

La dernière opération a été l’une des plus importantes mobilisations à ce jour dans ce pays d’Amérique centrale.

Les troupes vérifiaient les papiers des gens alors qu’elles bloquaient les routes entrant et sortant du canton de Soyapango, tandis que des équipes spéciales se rendaient dans la ville à la recherche de suspects de gangs.

“A partir de maintenant, le canton de Soyapango est complètement encerclé”, a tweeté M. Bukele.

Il a également partagé des vidéos montrant des rangs de soldats armés de fusils.

Plus de 58 000 personnes ont été emprisonnées depuis la proclamation de l’état d’urgence à la suite d’une vague d’homicides fin mars.

Les rafles massives ont été condamnées par des militants des droits, qui affirment que les jeunes hommes sont souvent arrêtés en raison de leur apparence, de leur âge ou de leur lieu de résidence dans un bidonville dominé par des gangs.

Le droit d’association, le droit d’être informé du motif d’une arrestation et l’accès à un avocat sont suspendus en vertu du décret. Le gouvernement peut également intervenir dans les appels ou le courrier de toute personne considérée comme suspecte.

Le gouvernement d'El Salvador a envoyé 10 000 soldats et policiers pour boucler Soyapango



Un individu peut désormais être détenu sans inculpation pendant 15 jours après avoir été prolongé de trois jours.

On estime que les gangs d’El Salvador comptent quelque 70 000 membres dans leurs rangs et contrôlent depuis longtemps des pans de territoire, extorquent et tuent en toute impunité.

Une résidente regarde de sa porte alors qu'un soldat participe à une opération à la recherche de membres de gangs



Mais plus tôt ce mois-ci, la répression de M. Bukele a atteint un autre niveau lorsque son gouvernement a envoyé des détenus dans des cimetières pour détruire les tombes des membres de gangs à une période de l’année où les familles visitent généralement les tombes de leurs proches.

Plusieurs milliers de violations des droits de l’homme et au moins 80 morts en détention ont été dénombrées à ce jour lors de la répression menée par des organisations non gouvernementales.