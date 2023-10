1 tué et 8 blessés dans une fusillade lors d’une fête dans un centre communautaire de Pennsylvanie

INDIANA, Pennsylvanie (AP) — Une personne a été tuée et huit ont été blessées dans une fusillade lors d’une fête privée dans un centre communautaire de Pennsylvanie tôt dimanche, ont annoncé les autorités.

La police d’État du comté d’Indiana a déclaré que des agents locaux ainsi que des services d’urgence étaient intervenus dimanche à 0 h 35 après la fusillade survenue au centre communautaire Chevy Chase dans le canton de White, à environ 80 kilomètres au nord-est de Pittsburgh.

Neuf personnes âgées de 18 à 23 ans ont été abattues, dont un homme de Pittsburgh de 22 ans décédé sur les lieux, a indiqué la police.

Un homme de 18 ans de Chicago a été grièvement blessé et un homme de 18 ans de Floride figurait également parmi les victimes. Les autres personnes abattues venaient toutes de Pennsylvanie : trois hommes âgés de 19, 20 et 22 ans ; deux femmes de 19 ans ; et une femme de 23 ans.

Les blessés ont été transportés au centre médical régional de l’Indiana, en Pennsylvanie ; UPMC Presbyterian et UPMC Marcy à Pittsburgh; et le centre médical Conemaugh Memorial à Johnstown. Certains avaient déjà été soignés et relâchés, a indiqué la police dans un communiqué dimanche matin.

Aucun suspect n’était en garde à vue et la police a demandé à toute personne ayant des informations de contacter les policiers du comté d’Indiana. Les autorités n’ont pas précisé si elles savaient ce qui avait conduit à la fusillade ou si elles savaient qui en était derrière, ou si plusieurs personnes étaient impliquées et si le ou les suspects étaient présents au rassemblement.

La scène de tournage se situe à environ 3 kilomètres du campus de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie, qui célébrait son week-end de rentrée. Au moins deux étudiants universitaires figuraient parmi les blessés, bien que l’événement n’ait pas de lien avec l’école, a déclaré la porte-parole de l’université, Michelle Fryling, au Tribune-Review. Les activités sur le campus se déroulaient comme prévu « avec une présence policière renforcée », a déclaré l’université dans un courrier électronique au personnel, a rapporté le journal.

Le voisin Robert Miller a déclaré que lui et sa femme avaient entendu de la musique forte venant du bâtiment alors qu’ils s’apprêtaient à se coucher.

« Puis tout d’un coup, j’ai entendu environ 20 coups de feu », a-t-il déclaré au Tribune-Review. « Il y avait des gens allongés au bord du trottoir. C’est terrifiant.

Son épouse, Ellen Ober, a déclaré : « Il y avait des gens partout qui pleuraient et criaient. »

Le soldat Cliff Greenfield a déclaré que les enquêteurs essayaient de recueillir autant d’informations que possible auprès des témoins.

« De toute évidence, nous n’avons pas pu interroger toutes les personnes présentes », a-t-il déclaré au journal. « Les gens fuyaient les lieux – c’était une scène chaotique. »

Le centre communautaire Chevy Chase a été construit en 1971 par un groupe créé en 1969 pour lutter contre la pauvreté et aider ceux qui en ont besoin, selon son site Internet. Le centre affirme que sa mission est de « cultiver, entretenir et maintenir une culture pacifique et inclusive qui rassemble la communauté dans la positivité, la diversité, l’inclusion, l’éducation, la nutrition et l’amour ».

Le directeur exécutif Brandi Ports a déclaré sur la page Facebook du centre que les responsables « prient pour toutes les personnes impliquées » et que le centre serait fermé jusqu’à nouvel ordre.

« S’il vous plaît, priez pour les personnes impliquées, pour notre communauté, ainsi que pour notre personnel et nos bénévoles », a-t-elle déclaré.

Lillian Clemons, une résidente voisine, a déclaré au Tribune-Review qu’elle était une ancienne directrice du centre et que son frère faisait partie des nombreuses personnes qui y prenaient leurs repas. Elle a dit qu’elle pensait que le centre ne devrait pas être loué lors de ce qu’elle appelle des « week-ends fous », comme les retrouvailles.

« Je suis sur le point de pleurer. C’est blessant parce que tout le monde se bat pour garder ça », a-t-elle déclaré. … «C’était un service pour la communauté. C’est pour cela que nous en avons besoin, pour les gens.

The Associated Press