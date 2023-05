1 Tué aux États-Unis par la maladie du virus de Powassan : tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Les responsables de la santé alertent les gens sur la maladie mortelle du virus Powassan, une maladie non traitable propagée par les tiques, après que le Maine Center for Disease Control and Prevention a déclaré qu’un résident du comté de Sagadahoc était décédé des suites du virus rare.

Selon L’indépendant, jusqu’à 25 personnes aux États-Unis sont infectées chaque année, le décès le plus récent marquant le troisième cas mortel dans le Maine depuis 2015, a rapporté Fox News.

Le virus Powassan est généralement transmis aux humains par les morsures de tiques du chevreuil, de tiques de la marmotte ou d’écureuil infectées, le plus souvent dans la région des Grands Lacs en Amérique du Nord entre la fin du printemps et le milieu de l’automne.

Bien que les cas de Powassan soient rares, davantage de cas ont été documentés ces dernières années. Des infections par le virus Powassan chez l’homme ont été signalées aux États-Unis, au Canada et en Russie.

Voici les détails liés aux symptômes du virus Powassan et comment vous pouvez vous protéger :

Symptômes

Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies, la majorité des personnes infectées par le virus Powassan ne présentent aucun symptôme. Pour les personnes présentant des symptômes, le délai entre une piqûre de tique et la sensation de malaise varie de 1 semaine à 1 mois.

De nombreuses personnes infectées par le virus Powassan ne présentent aucun symptôme. Pour les personnes présentant des symptômes, le délai entre une piqûre de tique et la sensation de malaise varie de 1 semaine à 1 mois.

Les premiers symptômes peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des vomissements et une faiblesse.

Le virus Powassan peut provoquer une maladie grave, notamment une infection du cerveau (encéphalite) ou des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière (méningite).

Les symptômes d’une maladie grave comprennent la confusion, la perte de coordination, la difficulté à parler et les convulsions.

Environ 1 personne sur 10 souffrant de maladies graves décède.

Environ la moitié des personnes qui survivent à une maladie grave ont des problèmes de santé à long terme tels que des maux de tête récurrents, une perte de masse musculaire et de force et des problèmes de mémoire.

Traitement

Il n’existe aucun médicament pour prévenir ou traiter l’infection par le virus Powassan. Les antibiotiques ne traitent pas les virus.

Le repos, les liquides et les analgésiques en vente libre peuvent soulager certains symptômes.

Les personnes atteintes d’une maladie grave doivent souvent être hospitalisées pour recevoir de l’aide pour respirer, rester hydratées ou réduire l’enflure du cerveau.