1 tué après l’accident de Raging River dans l’Iowa

DES MOINES — Un garçon de 11 ans est décédé dimanche après que lui et trois autres aient été blessés lors d’une promenade aquatique au parc Adventureland à Altoona.

Michael Jaramillo, 11 ans, est décédé dimanche des suites de ses blessures, a annoncé lundi le département de police d’Altoona. Un autre enfant est toujours dans un état critique et deux autres ont été légèrement blessés.

Six coureurs se trouvaient sur un radeau de Raging River lorsqu’il s’est renversé vers 19h30 samedi, a indiqué le parc dans un article sur Facebook. Quatre coureurs ont été transportés à l’hôpital, et le parc a déclaré dimanche soir qu’il était « attristé » d’apprendre que l’un d’entre eux était décédé.

Le manège est fermé et les responsables du parc ont déclaré qu’ils travaillaient avec les autorités.

La porte-parole du département de police, Alyssa Wilson, a déclaré que les détectives travaillaient avec Adventureland et les inspecteurs de l’État « pour comprendre ce tragique accident ».

Adventureland présente l’attraction Raging River comme « un excellent moyen de se rafraîchir avec toute la famille », avertissant que cela pourrait laisser les participants trempés. Les cavaliers sont envoyés à travers des rapides sur de grands radeaux circulaires à l’aide d’un tapis roulant. C’est un incontournable du parc depuis 1983, lorsque le gouvernement de l’époque. Terry Branstad a pris l’un des manèges inauguraux.

Une inspection de l’État vendredi a révélé qu’il était en bon état de fonctionnement, a déclaré l’avocat Guy Cook, qui représente Adventureland dans une affaire de blessures corporelles et aide à la réponse du parc.

En 2016, Steve Booher, 68 ans, est décédé alors qu’il travaillait sur le manège après seulement six jours de travail d’été à Adventureland. Booher aidait les passagers à sortir des radeaux du manège lorsqu’il est tombé sur le tapis roulant, se fracturant le crâne et souffrant d’une grave lésion cérébrale.

Il est décédé quatre jours plus tard. En décembre dernier, le parc a réglé un procès pour mort injustifiée intenté par la femme de Booher depuis 47 ans et leurs enfants adultes pour une somme non divulguée.

L’administration de la sécurité et de la santé au travail de l’Iowa a infligé une amende de 4 500 $ au parc à thème après la mort de Booher, le maximum que l’agence pouvait évaluer pour ce type de violation.

Cook a déclaré qu’il n’y avait aucun point commun entre les deux accidents, mais qu’il ne pouvait pas commenter l’accident de samedi jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

« La sécurité est la priorité numéro un à Adventureland », a écrit Cook dans un message texte à l’Associated Press. « Le manège Raging River est en opération depuis près de quatre décennies. C’est un manège sûr. »

Les dossiers judiciaires montrent qu’Adventureland a été poursuivi en justice ces dernières années par des personnes grièvement blessées sur d’autres manèges, y compris des toboggans aquatiques.

Les dossiers de l’Iowa OSHA montrent que l’agence a récemment infligé une amende à Adventureland en 2018, après qu’un employé travaillant sur des montagnes russes a été renversé d’un transformateur et est tombé au sol lorsqu’il a été heurté par un tour d’essai. L’employé a été hospitalisé avec un bras cassé. Adventureland a réglé les violations de sécurité en acceptant de payer 14 500 $ en 2019.

