1 travailleur à domicile sur 6 admet avoir des relations sexuelles pendant la journée de travail

Une enquête révélatrice auprès de 2000 adultes américains révèle que le travail à domicile pendant les verrouillages de Covid19 est particulièrement actif dans la chambre, pas seulement au bureau à domicile.

Parmi les travailleurs à distance interrogés, près de la moitié (46%) travaillent actuellement aux côtés d’un conjoint ou d’un partenaire à la maison.

Bien que des défis tels que la distraction (74%), la perte de productivité (64%) et le manque de concentration (64%) aient surgi, le coworking à distance a un effet positif sur des relations saines.

Pour les couples travaillant ensemble à la maison, 81% ont déclaré une communication accrue, 77% ont noté que la relation s’était améliorée et 70% ont même déclaré que leur vie sexuelle s’était améliorée – 17% admettant avoir eu des relations sexuelles pendant la journée de travail.

Travailler et vivre à proximité peut conduire à des bagarres tournantes autour: besoin de silence lors d’un appel vidéo ou audio (71%), emplacement physique de l’espace de travail (65%), autres distractions à la maison (64%), enfant et famille soins (63%), quand déjeuner ou prendre des pauses (60%), que la télévision soit autorisée ou non en arrière-plan (59%) et l’accès aux équipements (54%).

Les travailleurs à domicile en lock-out apprécient la flexibilité, du manque de déplacements quotidiens (63%) et la capacité de porter ce que vous voulez, à la possibilité de quitter librement la maison pour des rendez-vous ou des courses (48%) et à prendre de l’avance sur les tâches ménagères (45%). ), comme la cuisine et la lessive.

Étonnamment, 58% des personnes interrogées travaillent une partie de la journée dans leur pyjama – sans vraisemblablement pas inclure le jiggy 17%.

Le travail à domicile a également ouvert la porte à de mauvaises habitudes et à des distractions pendant la journée de travail, telles que le défilement des médias sociaux (37%), les achats en ligne (34%), le binging Netflix (33%) et les voyages non essentiels en dehors du domicile (26%).

Travailler à partir de problèmes de technologie à domicile

Au-delà du mode de vie sédentaire (41%) et du fait d’être distraits par les membres de la famille (37%), les travailleurs à distance trouvent que le manque d’espace productif pour le travail (34%) et les problèmes technologiques (33%) sont les plus difficiles à travailler à domicile.

Consultez notre section Technologie pour les petites entreprises pour obtenir des conseils et des produits de travail à domicile dont vous avez besoin pour rendre votre travail à distance plus productif et plus confortable.

En termes d’augmentation de la productivité tout en travaillant à distance, les employés conviennent que les améliorations suivantes de l’espace de travail seraient utiles: un espace de travail silencieux (87%), une connexion Wi-Fi et un réseau domestique améliorés (82%), un moniteur supplémentaire (76%), un plus grand bureau (76%) et une meilleure chaise (75%).

Un équipement adéquat et un espace de travail dédié sont les clés d’un travail à distance réussi, mais pendant la journée de travail, près d’un quart (23%) ont admis travailler sur le canapé ou au lit.

Les problèmes informatiques les plus courants lors du travail à domicile sont: la connectivité Internet (73%), le manque de support informatique (66%), la vitesse de l’ordinateur (66%) et l’accès aux outils et programmes (64%).

L’équipement à domicile actuellement utilisé par la plupart des employés distants comprend: une chaise confortable (79%), un moniteur (76%), une souris externe (74%), une barrette d’alimentation par parasurtenseur (71%) et un clavier externe (66%).

Pour ceux qui ne disposaient pas de l’équipement dont ils avaient besoin – ou s’il était fourni par leur employeur – de nombreuses personnes ont dépensé leur propre argent pour améliorer les espaces de travail à domicile depuis mars 2020.

Le plus gros investissement était des écrans supplémentaires à 132 $ (94 £) en moyenne. Une chaise confortable (achetée à 63%) coûte 107 $ (76 £) et des écouteurs antibruit (54%) pour bloquer les distractions, 75 $ (54 £).

Le moyen le plus simple de connecter des écrans externes et d’autres appareils à un ordinateur portable consiste à utiliser une station d’accueil ou un concentrateur USB (52%), qui coûtent en moyenne 73 $ (52 £). 56% ont dû acheter une souris (56%) à environ 57 $ (41 £).

L’enquête Work From Home, menée en janvier 2021, a été commandée par le fabricant de périphériques informatiques Plugable. L’échantillon comprenait 2 000 adultes américains (18 ans et plus) qui travaillent actuellement à distance.