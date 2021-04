Un survivant de Covid sur 3 a souffert d’un trouble neurologique ou psychiatrique dans les six mois suivant l’infection par le virus, selon une étude observationnelle portant sur plus de 230 000 dossiers de santé de patients.

L’étude, publié mardi dans le journal The Lancet Psychiatry, analysé les données des dossiers de santé électroniques de 236 379 patients Covid du réseau américain TriNetX, qui comprend plus de 81 millions de personnes.

Ce groupe a été comparé à 105 579 patients ayant reçu un diagnostic de grippe et à 236 038 patients ayant reçu un diagnostic d’infection des voies respiratoires, y compris la grippe.

Dans l’ensemble, l’incidence estimée d’un diagnostic de trouble neurologique ou de santé mentale à la suite d’une infection à Covid était de 34%, selon l’étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford en examinant 14 troubles neurologiques et de santé mentale.

Pour 13% de ces personnes, il s’agissait de leur premier diagnostic neurologique ou psychiatrique enregistré.

Les diagnostics les plus courants après avoir eu le coronavirus étaient les troubles anxieux (survenant chez 17% des patients), les troubles de l’humeur (14%), les troubles liés à l’abus de substances (7%) et l’insomnie (5%). L’incidence des issues neurologiques était plus faible, y compris 0,6% pour l’hémorragie cérébrale, 2,1% pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et 0,7% pour la démence.

Après avoir pris en compte les caractéristiques de santé sous-jacentes, telles que l’âge, le sexe, l’origine ethnique et les problèmes de santé existants, il y avait dans l’ensemble un risque 44% plus élevé de diagnostics neurologiques et de santé mentale après Covid qu’après la grippe, et un risque 16% plus élevé après Covid qu’avec infections des voies respiratoires.

Depuis que le coronavirus est apparu en Chine à la fin de 2019, plus de 132 millions d’infections ont été signalées, dont plus de 2,8 millions de décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le professeur Paul Harrison, auteur principal de l’étude du département de psychiatrie d’Oxford, a déclaré que l’étude souligne la nécessité pour les systèmes de santé d’être équipés pour faire face à un nombre potentiellement plus élevé de troubles neurologiques chez les survivants du virus.

«Ce sont des données réelles provenant d’un grand nombre de patients. Elles confirment les taux élevés de diagnostics psychiatriques après Covid-19 et montrent que des troubles graves affectant le système nerveux (tels que les accidents vasculaires cérébraux et la démence) surviennent également. beaucoup plus rares, ils sont importants, en particulier chez ceux qui ont eu un Covid-19 sévère », a-t-il déclaré.

<< Bien que les risques individuels pour la plupart des troubles soient faibles, l'effet sur l'ensemble de la population peut être substantiel pour les systèmes de santé et de soins sociaux en raison de l'ampleur de la pandémie et du fait que bon nombre de ces affections sont chroniques. Par conséquent, les systèmes de soins de santé ont besoin disposer des ressources nécessaires pour répondre aux besoins anticipés, tant au sein des services de soins primaires que secondaires. "

Le Dr Max Taquet, co-auteur de l’étude, a déclaré que des recherches supplémentaires devaient être menées pour voir «ce qui se passera au-delà de six mois».

« L’étude ne peut pas révéler les mécanismes impliqués, mais souligne la nécessité d’une recherche urgente pour les identifier, en vue de les prévenir ou de les traiter. »

Depuis l’émergence et la propagation de la pandémie dans le monde au printemps 2020, un certain nombre d’enquêtes ont été menées sur les effets à court et à long terme du virus. Le département de psychiatrie de l’Université d’Oxford a noté que l’on craignait de plus en plus que les survivants soient exposés à un risque accru de troubles neurologiques.

« Une précédente étude observationnelle menée par le même groupe de recherche a révélé que les survivants de Covid-19 courent un risque accru de troubles de l’humeur et d’anxiété au cours des trois premiers mois suivant l’infection. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de données à grande échelle examinant les risques de diagnostics neurologiques et psychiatriques dans les six mois suivant l’infection par Covid-19 », le département a dit.