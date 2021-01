S’exprimant lors d’une conférence de presse au 10 Downing Street, M. Johnson a déclaré que près de 45% des plus de 80 ans et près de 40% des résidents des foyers de soins avaient maintenant reçu leur premier coup.

Le gouvernement vise à offrir une protection à tous les 15 millions de membres des quatre principaux groupes prioritaires – y compris les plus de 70 ans, les résidents des maisons de soins, les travailleurs de la santé et de soins et ceux qui ont de graves problèmes de santé sous-jacents – d’ici la mi-février.

«Il y a maintenant plus de 37 000 patients Covid dans les hôpitaux à travers le Royaume-Uni et malgré tous les efforts de nos médecins et infirmières et de notre personnel médical, nous voyons maintenant les traitements contre le cancer malheureusement reportés, les ambulances faisant la queue et les unités de soins intensifs se répandre dans quartiers adjacents.