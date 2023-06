1 soldat tué, 1 grièvement blessé dans le centre de la Pennsylvanie

MIFFLINTOWN, Pennsylvanie (AP) – Les responsables expriment leur choc et leur tristesse face à la mort d’un soldat d’État et à la blessure critique d’une autre heure d’intervalle dans le centre de la Pennsylvanie au cours du week-end.

La police du comté de Juniata a déclaré qu’un homme avait engagé des soldats vers 12 h 45 samedi près de la caserne de Lewistown et abattu un soldat, qui a été grièvement blessé à l’hôpital. Les autorités ont trouvé l’homme peu avant 15 heures à plusieurs kilomètres de là dans le canton de Walker, et une fusillade s’est ensuivie qui a tué le tireur et un soldat, a indiqué la police.

Le nom du soldat et du suspect tué ainsi que le nom du soldat blessé n’ont pas été immédiatement divulgués.

Le gouverneur Josh Shapiro et le colonel Christopher Paris de la police d’État se trouvaient à l’hôpital où le soldat blessé était soigné, a indiqué la police d’État. Shapiro a déclaré plus tard dans un article sur les réseaux sociaux que le soldat blessé était dans un état critique mais stable et lui et le commissaire ont remercié ses collègues pour leur service et ont prié pour son rétablissement.

Le gouverneur a déclaré que lui et la première dame Lori Shapiro « envoyaient notre amour à la famille du soldat tué aujourd’hui. Puisse sa mémoire être une bénédiction. »

Le Fraternal Order of Police Pennsylvania State Lodge a déclaré qu’il était « dévasté » par la fusillade de « pas un mais deux » soldats, dont l’un a fait « le sacrifice ultime ».

« La bravoure et l’honneur décrivent le mieux ces soldats, et nous garderons leurs actions héroïques dans nos cœurs et nos esprits pour toujours », a déclaré le président de la loge, Joseph Regan, dans un message sur les réseaux sociaux.

Le président David Kennedy de la Pennsylvania State Troopers Association, une organisation composée de 4 300 soldats actifs et retraités, a déclaré que le Commonwealth « a perdu un héros tandis qu’un autre se bat pour sa vie ».

« La bravoure de ces soldats et de leurs proches restera à jamais dans nos cœurs », a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

The Associated Press