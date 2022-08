1 propriétaire de chien sur 5 ne brosse jamais les dents de son animal – alors connaissez-VOUS les signes avant-coureurs ?

PLUS d’un propriétaire de chien sur cinq admet qu’il ne brosse JAMAIS les dents de ses canines, selon une étude.

Une étude menée auprès de 2 000 propriétaires a révélé que la plupart des chiens de compagnie ne font nettoyer leurs gnashers que sur une base mensuelle.

Le chien de la personnalité de la télévision Sara Cox, Dolly, a été glissé dans la nouvelle gamme de bâtons de soins dentaires de YuMove Crédit : YuMOOVE/ SWCR

Et 23% ont déclaré que leur chien n’aimait pas ou même détestait activement se faire brosser les dents.

Essayer de mordre la brosse à dents (21 %), se tendre (20 %) et s’enfuir (16 %) sont les principales réactions des chiens lorsqu’ils se font nettoyer les dents.

Certaines des principales tactiques déployées pour amener leur chien à coopérer lors du brossage des dents consistaient à les soudoyer avec des friandises (32 %) ou à les distraire (30 %).

Pendant ce temps, 17% nettoient les dents de leur chien plusieurs fois par semaine et plus d’un sur quatre (27%) effectuent des contrôles dans le même laps de temps.

Donner à leur chien des produits à mâcher dentaires (53 %), se brosser les dents avec du dentifrice pour chien (52 %) et utiliser des jouets à mâcher (36 %) étaient les moyens les plus courants de nettoyer les dents de leur ami à quatre pattes.

Le Dr Jayne Laycock, vétérinaire résidente de YuMove, qui a créé ses bâtons de soins dentaires pour rétablir l’équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans la bouche, a déclaré : « Les problèmes dentaires chez les chiens sont l’un des problèmes les plus fréquemment signalés chez les vétérinaires britanniques.

“Les problèmes surviennent lorsque la plaque et le tartre s’accumulent sur les dents du chien au fil du temps, ce qui est causé par des niveaux excessifs de mauvaises bactéries dans la bouche.

“Bien que nos recherches montrent que certaines personnes brossent les dents de leur chien et utilisent des produits dentaires à la maison, beaucoup d’entre eux ne feront que nettoyer la saleté et la crasse à la surface des dents, mais cela ne s’attaquera pas nécessairement à la racine. cause du problème.“

L’enquête, réalisée par OnePoll, montre que si certaines personnes font régulièrement vérifier les dents de leur chien chez le vétérinaire, 41% estiment qu’elles n’ont besoin de les emmener chez le vétérinaire au sujet de leur santé bucco-dentaire que s’il s’agit d’un problème évident.

Et pourtant, 44 % déclarent se rendre chez le dentiste au moins une fois tous les six mois, qu’ils aient des problèmes dentaires ou simplement pour un examen de routine.

Fait inquiétant, 24 % ont estimé que parce qu’ils brossaient régulièrement les dents de leur chien, ils n’avaient pas besoin de l’emmener chez le vétérinaire pour un contrôle.

Alors que 59 % ont évalué l’hygiène dentaire de leur chien comme étant bonne ou très bonne, seuls 7 % pensaient qu’elle était mauvaise ou très mauvaise.

Le saignement des gencives (45 %), la mauvaise haleine (41 %) et l’accumulation de plaque dentaire (38 %) étaient les principales préoccupations des personnes inquiètes.

Il existe des comparaisons similaires sur ce que les gens remarquent lorsqu’ils regardent un chien pour la première fois et regardent également une autre personne.

Les visages (43 %), les yeux (36 %) et les dents (24 %) sont des caractéristiques que les gens ont remarquées lorsqu’ils ont repéré un chien pour la première fois.

Alors que le visage (50%), les yeux (38%) et les dents (29%) étaient des caractéristiques que les gens remarquaient pour la première fois lorsqu’ils voyaient une autre personne.

Le Dr Jayne Laycock a déclaré : « Il est intéressant de noter que les mêmes caractéristiques que nous remarquons sur d’autres personnes se reflètent également chez nos amis canins. Ils font partie de la famille et nous devons les traiter comme tels.

“Il n’est pas rare que les gens soient régulièrement examinés chez le dentiste, donc cela ne devrait pas être différent pour votre chien.”

Dans le but de faire parler la nation de la santé dentaire des chiens, YuMOVE s’est associé à certaines des personnalités de la télévision les plus appréciées du pays, notamment Sara Cox, Nadia Sawalha, Jorgie Porter et Radzi Chinyanganya – qui se sont tous tournés vers les médias sociaux avec leurs animaux de compagnie. le week-end.

Chacun arborait un ensemble de prothèses noueuses pour attirer l’attention sur ce que les propriétaires de chiens pourraient manquer et pour les encourager à prendre des mesures pour soutenir la santé bucco-dentaire de leur chien.

Sara Cox, présentatrice et maman de chien de Dolly et Daisy, a déclaré: «Je pense que chaque propriétaire de chien sait qu’il est important de garder les dents et la bouche de son chien propres, mais la vérité est que peu d’entre nous comprennent vraiment comment le faire correctement.

“J’étais vraiment intéressé d’apprendre que mes chiens devraient se rendre chez le vétérinaire pour un contrôle dentaire aussi souvent que moi et travailler avec des experts vétérinaires m’a définitivement montré que le maintien d’une routine régulière de soins bucco-dentaires pour mes chiens est vital pour leur santé et leur bonheur en général. ”