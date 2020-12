LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un prisonnier d’État et fédéral sur cinq aux États-Unis a été testé positif au coronavirus, un taux plus de quatre fois supérieur à celui de la population générale. Dans certains États, plus de la moitié des prisonniers ont été infectés, selon les données recueillies par l’Associated Press et The Marshall Project.

Alors que la pandémie entre dans son 10e mois – et alors que les premiers Américains commencent à recevoir un vaccin COVID-19 tant attendu – au moins 275000 prisonniers ont été infectés, plus de 1700 sont morts et la propagation du virus derrière les barreaux ne montre aucun signe de ralentir. Les nouveaux cas dans les prisons cette semaine ont atteint leur plus haut niveau depuis le début des tests au printemps, dépassant de loin les sommets précédents en avril et en août.

«Ce nombre est un énorme sous-dénombrement», a déclaré Homer Venters, l’ancien médecin-chef du complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York.

Venters a effectué plus d’une douzaine d’inspections de prisons COVID-19 ordonnées par le tribunal à travers le pays. «Je rencontre encore des prisons et des prisons où, lorsque les gens tombent malades, non seulement ils ne sont pas testés, mais ils ne reçoivent pas de soins. Ils deviennent donc beaucoup plus malades que nécessaire », a-t-il déclaré.

Désormais, le déploiement des vaccins pose des décisions difficiles aux politiciens et aux décideurs. Comme le virus se propage largement sans contrôle derrière les barreaux, les prisonniers ne peuvent pas se distancer socialement et dépendent de l’État pour leur sécurité et leur bien-être.

Cette histoire est une collaboration entre The Associated Press et The Marshall Project explorant l’état du système carcéral dans la pandémie de coronavirus.

Donte Westmoreland, 26 ans, a récemment été libéré du centre correctionnel de Lansing au Kansas, où il a attrapé le virus alors qu’il purgeait une peine pour marijuana. Quelque 5100 prisonniers ont été infectés dans les prisons du Kansas, le troisième taux de COVID-19 le plus élevé du pays, derrière seulement le Dakota du Sud et l’Arkansas.

«C’était comme si j’avais été condamné à mort», a déclaré Westmoreland.

Westmoreland vivait avec plus de 100 hommes infectés par le virus dans un dortoir ouvert, où il se réveillait régulièrement pour trouver des hommes malades par terre, incapables de se lever seuls, a-t-il déclaré.

«Les gens meurent en fait devant moi de ce virus», dit-il. «C’est le spectacle le plus effrayant.» Westmoreland a déclaré qu’il avait transpiré, frissonnant dans sa couchette jusqu’à ce que, six semaines plus tard, il se rétablisse enfin.

La moitié des prisonniers du Kansas ont été infectés par le COVID-19 – huit fois le taux de cas parmi la population globale de l’État. Onze prisonniers sont morts, dont cinq à la prison où était détenu Westmoreland. Sur les trois employés de la prison décédés au Kansas, deux travaillaient au centre correctionnel de Lansing.

En Arkansas, où plus de 9700 prisonniers ont été testés positifs et 50 sont décédés, quatre sur sept ont eu le virus, le deuxième taux d’infection carcérale le plus élevé aux États-Unis.

Parmi les morts se trouvait Derick Coley, 29 ans, qui purgeait une peine de 20 ans à la prison à sécurité maximale de l’unité Cummins. Cece Tate, la petite amie de Coley, a déclaré qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois le 10 avril lorsqu’il a dit qu’il était malade et qu’il présentait des symptômes du virus.

«Il m’a fallu une éternité pour obtenir des informations», dit-elle. La prison lui a finalement dit le 20 avril que Coley avait été testé positif au virus. Moins de deux semaines plus tard, un aumônier de prison a appelé le 2 mai pour lui dire que Coley était décédé.

Le couple a eu une fille qui a eu 9 ans en juillet. « Elle a pleuré et a dit: ‘Mon papa ne peut pas m’envoyer une carte d’anniversaire » « , a déclaré Tate. » Elle était comme,’ Maman, mon Noël ne va pas être le même. ‘ »

Presque tous les systèmes pénitentiaires du pays ont enregistré des taux d’infection nettement plus élevés que les communautés qui les entourent. Dans les établissements gérés par le Bureau fédéral des prisons, un prisonnier sur cinq a eu un coronavirus. Vingt-quatre systèmes pénitentiaires d’État ont eu des taux encore plus élevés.

Les agents pénitentiaires ont également été touchés de manière disproportionnée. Dans le Dakota du Nord, quatre membres du personnel pénitentiaire sur cinq ont contracté un coronavirus. Dans tout le pays, c’est un sur cinq.

Tous les États ne divulguent pas le nombre de prisonniers qu’ils ont testés, mais les États qui testent les prisonniers de manière générale et régulière peuvent sembler avoir des taux de cas plus élevés que les États qui ne le font pas.

Les taux d’infection à partir de mardi ont été calculés par l’AP et le Marshall Project, une organisation de presse à but non lucratif couvrant le système de justice pénale, sur la base de données collectées chaque semaine dans les prisons depuis mars. Les taux d’infection et de mortalité peuvent être encore plus élevés, puisque presque tous les systèmes pénitentiaires comptent beaucoup moins de prisonniers aujourd’hui qu’au début de la pandémie, les taux représentent donc une estimation prudente basée sur la plus grande population connue.

Pourtant, alors que les campagnes de vaccination sont en cours, il y a eu des réticences dans certains États contre l’administration précoce des vaccins aux personnes incarcérées.

« Il n’y a aucun moyen que cela va aux prisonniers … avant que cela aille aux gens qui n’ont commis aucun crime », a déclaré le gouverneur du Colorado, Jared Polis, aux journalistes plus tôt ce mois-ci, après que les plans prioritaires de vaccination initiaux de son État aient placé les prisonniers avant le général Publique.

Comme plus d’une douzaine d’États, le plan de vaccination du Kansas ne mentionne ni les prisonniers ni le personnel pénitentiaire, selon la Prison Policy Initiative, un groupe de réflexion non partisan sur les données des prisons. Sept États placent les prisonniers en première ligne, ainsi que d’autres vivant dans des environnements surpeuplés comme les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée. Dix-neuf États supplémentaires ont placé des prisonniers dans la deuxième phase de leur déploiement de vaccins.

Les disparités raciales dans le système de justice pénale du pays aggravent le bilan disproportionné de la pandémie sur les communautés de couleur. Les Noirs américains sont incarcérés cinq fois plus que les Blancs. Ils sont également plus susceptibles d’être infectés et hospitalisés par COVID-19, et sont plus susceptibles que les autres races d’avoir un membre de leur famille ou un ami proche décédé du virus.

La pandémie «augmente le risque pour ceux qui sont déjà à risque», a déclaré David J. Harris, directeur général du Charles Hamilton Houston Institute for Race and Justice à la Harvard Law School.

Cette semaine, un groupe de travail du Conseil sur la justice pénale dirigé par les anciens procureurs généraux Alberto Gonzalez et Loretta Lynch a publié un rapport appelant à réduire la population carcérale, à améliorer la communication avec les services de santé publique et à fournir de meilleures données.

Les établissements pénitentiaires sont souvent surpeuplés et mal ventilés. Les logements de style dortoir, les cafétérias et les portes de cellule à bar ouvert rendent presque impossible la mise en quarantaine. Les populations carcérales sont en moyenne plus malades que la population générale et les soins de santé derrière les barreaux sont notoirement inférieurs aux normes. Dans tout le pays, le taux de mortalité du COVID-19 parmi les détenus est de 45% plus élevé que le taux global.

Dès les premiers jours de la pandémie, les experts de la santé publique ont appelé à des libérations de prison généralisées comme le meilleur moyen de freiner la propagation du virus derrière les barreaux. En octobre, les Académies nationales des sciences, de la médecine et de l’ingénierie ont publié un rapport exhortant les États à vider leurs prisons de toute personne médicalement vulnérable, proche de la fin de sa peine ou présentant un faible risque pour la sécurité publique.

Mais les sorties ont été lentes et inégales. Au cours des trois premiers mois de la pandémie, plus de 10 000 prisonniers fédéraux ont demandé leur libération pour raisons humanitaires. Les directeurs ont refusé ou n’ont pas répondu à presque toutes ces demandes, en approuvant seulement 156 – moins de 2%.

Un plan visant à réduire la population carcérale de l’État du New Jersey, introduit pour la première fois en juin, a été suspendu à l’Assemblée législative en raison d’un financement insuffisant pour aider ceux qui ont été libérés. Environ 2 200 prisonniers à moins d’un an à purger ont finalement été libérés en novembre, huit mois après le début de la pandémie.

La Californie a utilisé une stratégie similaire pour libérer 11 000 personnes depuis mars. Mais les prisons d’État ont cessé d’accepter de nouveaux prisonniers des prisons de comté à plusieurs moments de la pandémie, ce qui a simplement transféré le fardeau aux prisons. Selon l’agence correctionnelle de l’État, plus de 8000 personnes attendent maintenant dans les prisons du comté de Californie, qui sont également des points chauds pour les coronavirus.

«Nous appelons cela le ‘comté de foutre’ ‘, a déclaré John Wetzel, secrétaire des services correctionnels de Pennsylvanie, dont le système carcéral a l’un des taux de cas de COVID-19 les plus bas du pays, avec un prisonnier sur sept infecté. Mais c’est toujours plus de trois fois le taux à l’échelle de l’État.

Les murs des prisons sont poreux même pendant une pandémie, avec des agents pénitentiaires et d’autres employés qui entrent et sortent chaque jour.

«L’échange entre les communautés et les prisons et les prisons a toujours été là, mais dans le contexte du COVID-19, cela n’a jamais été aussi clair», a déclaré Lauren Brinkley-Rubinstein, professeur de médecine sociale à l’UNC-Chapel Hill qui étudie l’incarcération et la santé. . «Nous devons arrêter de les considérer comme un lieu à part.»

Wetzel a déclaré que les prisons de Pennsylvanie avaient maintenu les taux de virus relativement bas en distribuant largement des masques à la mi-mars – des semaines avant même que les Centers for Disease Control and Prevention ne commencent à les recommander pour un usage quotidien en public – et en exigeant que le personnel et les prisonniers les utilisent correctement et systématiquement. Mais les prisonniers et les défenseurs disent que les mesures de prévention sur le terrain sont inégales, quelles que soient les bonnes intentions de Wetzel.

Alors que le pays entre en hiver avec une augmentation des infections virales, les experts préviennent que si le COVID-19 n’est pas maîtrisé derrière les barreaux, le pays ne le contrôlera pas dans la population en général.

«Si nous voulons mettre fin à cette pandémie – réduire les taux d’infection, réduire les taux de mortalité, réduire les taux d’occupation des unités de soins intensifs – nous devons lutter contre les taux d’infection dans les établissements correctionnels», a déclaré Emily Wang, professeur à la Yale School of Medicine et co- auteur du récent rapport des National Academies.

«Les infections et les décès sont extraordinairement élevés. Ce sont des pupilles de l’État et nous devons y faire face. »

Schwartzapfel a rapporté de Boston et Park de Washington.