La NASA a conclu des accords avec quatre entreprises privées impliquant la collecte du sol lunaire, y compris un contrat impliquant un coût d’un dollar seulement, afin de mieux comprendre les ressources de la Lune, a déclaré l’agence spatiale américaine.

Les quatre contrats impliquent de collecter une petite quantité de sol lunaire, qui est essentiellement de la poussière connue sous le nom de régolithe, et de fournir des images de l’opération à la NASA. La propriété des échantillons collectés doit également être transférée à l’agence spatiale américaine.

Les partenaires sélectionnés par la NASA pour la mission impliquent deux sociétés américaines – Lunar Outpost of Golden, Colorado et Masten Space Systems de Mojave, Californie – ainsi que ispace Japan de Tokyo et ispace Europe au Luxembourg. Les frais de contrat accordés aux entreprises par la NASA varient entre 15 000 dollars pour Masten Space Systems et un dollar dans le cas de Lunar Outpost.

Trois entreprises sur quatre devraient effectuer la collecte des matériaux lors d’une mission d’atterrissage lunaire sans pilote au pôle sud du satellite terrestre en 2023, tandis qu’une autre devrait le faire lors d’une autre mission d’atterrissage sans pilote en 2022.

«Je pense que c’est assez étonnant que nous puissions acheter du régolithe lunaire à quatre sociétés pour un total de 25 001 $», a déclaré Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux au siège de la NASA.

Une déclaration de la NASA a également déclaré que les entreprises avaient été sélectionnées sur la base de leur capacité à «De manière satisfaisante» répondre aux exigences nécessaires, en commençant par « Le moins cher » parmi les propositions acceptables. Reste à voir comment Lunar Outpost accomplit sa mission pour un seul dollar.

Les échantillons de sol qui n’ont pas encore été collectés font partie des plans plus ambitieux de la NASA, car l’agence spatiale cherche à les utiliser pour explorer le potentiel d’utilisation des ressources de la Lune pour satisfaire les besoins d’exploration humaine durable du satellite terrestre – et probablement élargissant même sa compréhension des défis auxquels les humains sont sur le point de faire face lors de l’exploration habitée de Mars.

« Nous devons apprendre à produire notre propre eau, air et même carburant », Mike Gold, administrateur associé par intérim de la NASA pour les relations internationales et interinstitutions, a déclaré à l’AFP. «Vivre de la terre permettra des activités d’exploration ambitieuses qui se traduiront par une science impressionnante et des découvertes sans précédent.

« La mission humaine sur Mars sera encore plus exigeante et stimulante que nos opérations lunaires, c’est pourquoi il est si critique d’apprendre de nos expériences sur la Lune et d’appliquer ces leçons à Mars », il ajouta.

Pourtant, l’implication d’entreprises privées dans cette mission fait également progresser un autre des objectifs de l’Amérique – ouvrir l’espace à une exploitation quelque peu commerciale.

« Nous pensons qu’il est très important d’établir le précédent que les entités du secteur privé peuvent extraire, peuvent utiliser ces ressources mais que la NASA peut les acheter et les utiliser », Dit Gold.

L’ouverture d’un espace à un usage commercial captive depuis un certain temps l’esprit des politiciens et des hommes d’affaires. En 2018, Goldman Sachs avait prédit que le premier trillionaire du monde serait quelqu’un qui extrait des astéroïdes.

Mais l’accord international existant – le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 – dit que les corps célestes et la Lune sont « Non soumis à l’appropriation nationale par revendication de souveraineté, par usage ou occupation, ou par tout autre moyen. » Il dit également que les gouvernements sont essentiellement responsables de toutes les actions des entités gouvernementales et non gouvernementales dans l’espace.

Ce fait n’a pas empêché une multitude de pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde et la Russie, d’élaborer des législations nationales légalisant l’appropriation extraterrestre des ressources. Jusqu’à présent, cependant, la NASA a déclaré que toutes les missions prévues seraient «En pleine conformité avec la Convention sur l’immatriculation, l’article II et les autres dispositions du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.»

