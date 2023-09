1 placée en détention, déclare le ministre du Madhya Pradesh après le viol d’une fillette de 12 ans

Un suspect a été arrêté pour le viol d’une jeune fille de 12 ans dans le Madhya Pradesh, qui faisait du porte-à-porte pour demander de l’aide mais n’en recevait aucune.

Répondant aux questions sur l’incident d’Ujjain, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a déclaré à NDTV : « Un SIT a été formé et un suspect a été arrêté. La jeune fille n’est plus capable de parler correctement maintenant. d’Ujjain mais d’ailleurs. » M. Mishra, qui est également ministre en charge d’Ujjain, a déclaré que l’état de la jeune fille, actuellement hospitalisée, était stable.

Dans un incident qui a suscité dans une égale mesure le choc, la honte et la rage, la jeune fille de 12 ans a été violée brutalement. À moitié nue et en sang, elle a fait du porte-à-porte pour demander de l’aide, pour ensuite être chassée. Une caméra de vidéosurveillance sur la route de Badnagar, à environ 15 km de la ville d’Ujjain, a capturé la jeune fille alors qu’elle cherchait de l’aide. Un homme vu dans une image la repousse.

Un examen médical de la jeune fille a confirmé le viol. Elle n’a pas été en mesure de donner son nom et son adresse à la police, mais son accent suggère qu’elle est originaire de Prayagraj dans l’Uttar Pradesh, a déclaré l’officier supérieur de police Sachin Sharma.

La police a enregistré une plainte pour viol contre des hommes non identifiés. Des articles de la loi stricte contre la maltraitance des enfants, la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), ont également été invoqués.

L’incident, qui survient des mois avant les élections à l’Assemblée, a déclenché une attaque massive de l’opposition contre le gouvernement BJP dirigé par Shivraj Singh Chouhan.

L’ancien ministre en chef Kamal Nath, qui est le visage du Congrès dans l’État, a déclaré que le Madhya Pradesh était en train de devenir « l’État le plus dangereux pour les femmes ». « La sécurité des filles n’est qu’un sujet de publicités et de discours pour ce gouvernement », a-t-il déclaré dans un message sur « X ».

Randeep Singh Surjewala, haut dirigeant du Congrès et responsable du parti dans le Madhya Pradesh, a déclaré que le gouvernement de Shivraj Singh Chouhan n’avait rien à offrir d’autre que de fausses promesses et de fausses affirmations.

L’incident d’Ujjain a une fois de plus mis sous le feu des projecteurs le bilan lamentable du Madhya Pradesh en matière de violence à l’égard des femmes.

Le Madhya Pradesh et le Maharashtra ont signalé le plus grand nombre de cas de disparition de femmes et de filles entre 2019 et 2021. En outre, le Madhya Pradesh a signalé la plupart des incidents de viols dans le pays en 2021 – 6 462 – selon les données du National Crime Records Bureau. Parmi eux, plus de 50 pour cent étaient des délits contre des mineurs. Ce chiffre équivaut à 18 viols par jour.