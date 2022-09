1 personne tuée dans un raid belge contre des extrémistes présumés d’extrême droite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des raids anti-terroristes visant un groupe d’extrémistes présumés d’extrême droite ont fait un mort en Belgique après que la police a échangé des coups de feu avec un homme mercredi à un endroit, ont déclaré des responsables de la justice.

Le parquet fédéral a précisé qu’une dizaine de perquisitions ont été menées dans sept communes différentes, dont Anvers et Gand, dans le cadre d’une enquête sur “la préparation d’un attentat terroriste et la violation de la législation sur les armes”.

Le parquet d’Anvers a ouvert une enquête sur les circonstances de la mort du suspect. Le bureau a déclaré à l’Associated Press qu’un homme de 36 ans aurait tiré sur des policiers alors qu’ils tentaient d’entrer chez lui et qu’un échange de coups de feu s’en serait suivi.

Le bureau a indiqué que les services d’urgence sont intervenus mais que l’homme n’a pas survécu.

Le parquet fédéral a déclaré que les perquisitions dans la région d’Anvers avaient abouti à la saisie d’un grand nombre d’armes et de munitions.

Selon la chaîne de télévision belge VRT, l’homme qui a été abattu était un commerçant d’or et d’argent qui collectionnait des armes et des articles militaires. Le radiodiffuseur public belge RTBF a déclaré qu’il avait exprimé sur les réseaux sociaux son intérêt pour les théories d’extrême droite et son opposition aux mesures du gouvernement belge pendant la pandémie de coronavirus.

Il a également critiqué la stratégie des États-Unis, de l’OTAN et de l’Europe face à la Russie.