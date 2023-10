1 personne sur 2 tuée dans un accident de bateau dans la région de McHenry identifiée – Shaw Local

L’homme de McHenry décédé dans un accident de bateau samedi le long de la rivière Fox a été identifié comme étant Timothy Mertins, 62 ans.

Mertins et une autre personne sont morts après que leur bateau ait quitté la rivière et atterri sur eux dans une cour du pâté de maisons 600 de Country Club Drive près de McHenry vers 17h40 samedi, selon les autorités et les témoignages.

Les autorités ont déclaré que les deux personnes décédées formaient un couple marié, mais le nom de la femme n’avait pas encore été divulgué lundi après-midi.

Mertins a été transporté du lieu de l’accident par hélicoptère au centre médical Advocate Condell à Libertyville, où il a été déclaré mort dans la salle d’opération, selon le bureau du coroner du comté de Lake, qui a publié son nom lundi.

La femme qui a été tuée a été déclarée morte sur place, ont indiqué les autorités.

Le bureau du coroner a déclaré que Mertins était décédé des suites de blessures contondantes.

La police a déclaré que le bateau avait heurté le pont d’un bateau. La police de la conservation de l’Illinois continue d’enquêter sur l’accident.

Les voisins ont décrit des scènes déchirantes où ils avaient tenté d’aider à retirer le couple de dessous le bateau.