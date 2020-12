Une étude nationale de séroprévalence a montré que près de 10% de la population espagnole est, dans une certaine mesure, immunisée contre Covid-19, contre 5% en juillet.

Réalisée par le ministère de la Santé, l’étude publiée mardi suggère que 9,9% des personnes en Espagne ont des anticorps Covid et ont déjà été infectées par le virus, ce qui en déduit que 4,7 millions de personnes ont été infectées à travers le pays.

Les nouvelles données constituent le quatrième cycle d’une étude de séroprévalence à l’échelle nationale entreprise par le gouvernement. La même étude indiquait précédemment que seulement 5,2% de la population avait été infectée par Covid-19 en juillet.

Le travail de terrain de ce quatrième cycle s’est déroulé du 16 au 27 novembre et a impliqué plus de 1 500 centres de santé et 4 000 professionnels de santé. Au total, 51 409 personnes ont participé à la recherche, qui vise à cartographier le développement du virus en Espagne.

Les données montrent également l’exposition de différentes provinces au virus. Trois provinces – Cuenca, Soria et Madrid – avaient une prévalence d’anticorps de plus de 18 pour cent, tandis que les données de certains endroits, y compris deux îles Canaries (Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife), ont montré une prévalence inférieure à 5 pour cent.

Les cinquième et sixième cycles de l’étude devaient avoir lieu en janvier et avril 2021, mais devraient connaître des retards.

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, enregistrant 102,76 décès pour 100 000 habitants. En Europe occidentale, ce chiffre n’est dépassé que par l’Italie et la Belgique.

Après avoir surmonté le pic de la deuxième vague en octobre, les cas recommencent à augmenter en Espagne.

