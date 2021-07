1 personne blessée à l’arme blanche sur le parking de l’aéroport de Düsseldorf – police

Le coup de couteau a eu lieu à un distributeur de billets dans le parking de l’aéroport de Düsseldorf, selon Andre Hartwich, porte-parole de la police de la ville. La victime est transportée à l’hôpital pour y être soignée.

Les autorités n’ont pas encore identifié le mobile de l’agresseur, mais pensent que cela pourrait être dû à un différend territorial entre des sans-abri, déclarant que « les noms des deux personnes nous sont connus. »

Cherchant à rassurer le public, Hartwich a déclaré que les personnes impliquées ne sont pas considérées comme représentant un risque pour les passagers ou les vols à l’aéroport.

Selon les autorités, des caméras de vidéosurveillance ont capturé les deux hommes impliqués se dirigeant vers le parking de l’aéroport à 12h16 heure locale (10h16 GMT), lorsque les coups de couteau ont eu lieu.

Il s’agit du dernier coup de couteau d’une vague qui a frappé l’Allemagne. Le 28 juin, un homme de 32 ans a poignardé deux personnes à Erfurt, faisant de graves blessures, avant de prendre la fuite. Il a ensuite été arrêté, après que la police eut utilisé un hélicoptère et des chiens renifleurs pour le retrouver. Quelques jours plus tôt, le 25 juin, un coup de couteau de masse a fait trois morts et 10 blessés dans la ville méridionale de Würzburg avant que la police n’arrête l’agresseur d’une balle non mortelle à la jambe. Les autorités n’ont pas suggéré que les attaques étaient liées ou un facteur dans l’incident à l’aéroport de Düsseldorf.

Düsseldorf est le troisième aéroport d’Allemagne, derrière Francfort et Munich, avec plus de 25 millions de passagers passant par ses portes par an. La compagnie aérienne allemande Eurowings a son siège dans l’installation, qui sert de base à un certain nombre d’autres compagnies aériennes, qui utilisent ses trois terminaux et ses deux pistes.

