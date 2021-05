1 personne âgée sur 5 est confrontée à une détérioration de sa santé mentale et à une anxiété accrue en raison de la pandémie de Covid-19

La santé mentale et le sommeil de près d’une personne âgée sur cinq se sont aggravés depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, selon une enquête. Plus d’un sur quatre s’est révélé plus anxieux ou inquiet qu’avant l’ère Covid-19, selon le sondage national sur le vieillissement en bonne santé. Le sondage, mené par l’Institute for Healthcare Policy and Innovation de l’Université du Michigan aux États-Unis, a porté sur plus de 2 000 adultes âgés de 50 à 80 ans. Les participants ont été interrogés fin janvier, alors que la vaccination des personnes âgées venait d’être ouverte. Les adultes plus âgés se sentaient plus déprimés ou désespérés (28%), nerveux ou anxieux (34%) et stressés (44%). Près de 64 pour cent ont également eu du mal à s’endormir ou à rester endormis au moins une fois.

Cependant, le sondage a également révélé une résilience à long terme chez de nombreuses personnes âgées. Plus de 80% des adultes ont noté que leur santé mentale était aussi bonne ou meilleure que ce qu’elle était il y a 20 ans et environ 29% ont affirmé avoir fait un changement de mode de vie comme l’exercice, le régime alimentaire et la méditation pour améliorer leur état mental. santé depuis le début de la pandémie.

«Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie, la plupart des personnes âgées étant vaccinées, il est important de garantir un accès adéquat au dépistage et aux soins de santé mentale pour détecter et traiter les effets persistants de cette période prolongée de stress», a déclaré Lauren Gerlach, gériatrique. psychiatre à Michigan Medicine.

«Ceci est particulièrement important pour ceux qui pourraient avoir plus de mal à accéder aux soins de santé mentale, y compris ceux qui ont des revenus inférieurs et une santé physique plus mauvaise», a ajouté Gerlach.

Près de 71% ont également déclaré qu’ils n’hésiteraient pas à consulter un professionnel de la santé mentale à l’avenir, et 13% ont déclaré avoir discuté avec leur fournisseur de soins primaires d’un nouveau problème de santé mentale depuis le début de la pandémie.

