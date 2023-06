1 parent sur 3 craint que le fait de profiter du travail flexible nuise à sa carrière

Avant que Neha Mehrotra ne devienne mère, elle ne pensait pas que le fait d’avoir des enfants aurait un grand impact sur sa carrière. « Mais en devenant parent, j’ai réalisé que cela avait un effet énorme et que vous deviez vous reconvertir dans votre vie personnelle et dans votre carrière », a déclaré Mehrotra, 32 ans, à CNBC Make It. Elle a eu sa première fille il y a 6 ans, a pris un congé de maternité de 3 mois et demi et est retournée à son travail en personne cinq jours par semaine en tant qu’étudiante et chercheuse à temps plein. Sa santé mentale en a pris un coup – se présenter sur place et devoir être productive selon un horaire précis a changé la façon dont elle se présentait au travail, pour elle-même et pour sa famille. Mais au moment où elle a eu sa deuxième fille il y a 7 mois, le monde était habitué au travail à distance. Mehrotra, qui a commencé un nouvel emploi hybride en tant que responsable marketing chez PayPal il y a un an, affirme que pouvoir travailler à distance depuis son domicile de la Silicon Valley après un autre congé de 3 mois et demi a fait toute la différence. D’une part, sa santé mentale s’est améliorée lorsqu’elle a échangé un trajet pour la méditation. Deuxièmement, parce que tout le monde a appris à travailler virtuellement pendant la pandémie de Covid-19, elle se sent plus connectée avec son équipe mondiale de collègues à New York, en Suède et en Inde.

Neha Mehrotra affirme que le travail flexible lui permet d’être une meilleure employée et mère de deux filles de moins de 7 ans. Avec l’aimable autorisation de PayPal

Enfin, ajoute-t-elle, elle a plus de temps et d’énergie pour créer des liens avec son nouveau-né et prendre soin de sa famille grandissante. « Je me sens plus à l’aise dans mon rôle de mère et de professionnelle », dit-elle. « Je sens que je peux faire plus dans ces deux rôles. » Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis que le monde des affaires a été contraint d’adopter le travail flexible pendant Covid, les parents disent que la possibilité de travailler à distance et hybride a été une bouée de sauvetage. Selon un rapport récent de Bright Horizonsqui a interrogé plus de 2 000 parents qui travaillent au printemps. Cela dit, les travailleurs signalent d’importants obstacles au travail flexible qui soutient vraiment les parents.

Après l’empathie de l’ère pandémique pour les parents, les patrons se concentrent sur la productivité et retournent au bureau

Plus d’un tiers des parents qui travaillent estiment que le fait de choisir de travailler à domicile aura un impact négatif sur leur carrière, et 42 % craignent que le fait de soulever des plaintes ou des problèmes concernant le travail à domicile n’entraîne un retour au travail en personne. Stephen Kramer, PDG de Bright Horizons, dit que l’empathie de l’ère pandémique pour les parents qui travaillent s’est atténuée. Alors que Covid a mis en évidence les défis pour les parents qui travaillent sans garde d’enfants fiable, dit Kramer, ces jours-ci, beaucoup ressentent la pression de maintenir leur productivité tout en travaillant à domicile alors que les attentes de retour au bureau augmentent. « Cela a beaucoup changé depuis le début de la pandémie, alors qu’il était normal que les parents qui travaillent aient cette flexibilité totale, jusqu’à maintenant où les employeurs cherchent vraiment à retourner au bureau », a déclaré Kramer. Certains parents sont plus préoccupés par la gestion de la parentalité et du travail : alors que les pères qui travaillent sont plus susceptibles que les mères de dire que leur employeur fait du bon travail pour soutenir les soignants, ils sont également plus susceptibles de s’inquiéter que le fait de profiter des avantages de la prestation de soins comme le travail à distance et hybride entraîner un coup dur pour leur carrière. Même si les responsabilités de soins sont devenues plus équitablement réparties entre les mères et les pères au sein du ménage, dit Kramer, les hommes peuvent ressentir une plus grande stigmatisation en donnant la priorité à la famille par rapport au travail, ce qui est souvent supposé des femmes qui font face à une situation bien documentée. peine de maternité. L’isolement est un autre gros problème. Environ la moitié des travailleurs hybrides et à distance interrogés déclarent se sentir isolés, en particulier pour la génération Z et les parents de la génération Y, qui sont plus susceptibles de passer des jours sans sortir ni parler à quelqu’un d’extérieur à leur foyer les jours où ils sont éloignés.

Les parents ressentent le besoin de cacher leurs responsabilités de soins au travail

Kramer dit qu’un gros problème se résume à la communication : avoir des avantages adaptés à distance est une chose, mais c’en est une autre pour la direction de soutenir explicitement les personnes qui les utilisent et de les promouvoir d’une « manière vraiment positive » afin que les gens se sentent réellement responsabilisés. les utiliser. Quelque 41 % des parents hybrides ou travaillant à distance déclarent ressentir le besoin de cacher leurs obligations personnelles au travail parce qu’ils n’ont pas reçu de conseils sur la façon de gérer les attentes en matière de travail à distance tout en équilibrant les responsabilités de soins. Non seulement les cadres supérieurs peuvent utiliser les avantages eux-mêmes, dit Kramer, mais ils peuvent communiquer les avantages de le faire – comme la façon dont cela améliore leur productivité et diminue leur niveau de stress personnel. Tous les employés peuvent bénéficier d’un environnement de travail qui tient compte de l’expérience de travail à distance, déclare Kramer. Par exemple, les personnes à l’écran devraient pouvoir contribuer aux réunions de la même manière significative que les collègues en personne.

Je n’ai pas d’opinion sur le travail au bureau ou à distance, mais je suis d’avis que les parents qui travaillent ont des soutiens en place pour à la fois se mettre au travail et réussir au travail et dans la vie.