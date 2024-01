1 papa se souvient de ses premiers symptômes

Depuis des années, le cancer du côlon est en augmentation chez les jeunes, pour des raisons obscures. Alors que les décès par cancer aux États-Unis sont globalement en baisse, un nouveau rapport de l’American Cancer Society souligne à quel point l’augmentation du cancer du côlon, ainsi que de certains autres cancers, menace d’inverser cette tendance.

À la fin des années 1990, le cancer colorectal était la quatrième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans. nouvelles données montre qu’il s’agit désormais de la première cause de décès par cancer chez les hommes de moins de 50 ans et la deuxième derrière cancer du sein pour les femmes du même groupe d’âge.

“Les patients atteints de cancer passent de plus en plus d’individus plus âgés à des individus d’âge moyen qui ont beaucoup plus d’années d’espérance de vie et ont donc la possibilité de ressentir les effets tardifs du traitement, y compris les cancers ultérieurs”, ont écrit les auteurs de l’étude.

“La forte augmentation continue du cancer colorectal chez les jeunes Américains est alarmante”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Ahmedin Jemal, vice-président principal de la surveillance et de la science de l’équité en santé à l’American Cancer Society, dans un communiqué de presse. Il a appelé à augmenter le dépistage chez les personnes entre 45 et 49 ans, notamment celles présentant une prédisposition génétique au cancer du côlon.

“En tant que nation, nous avons laissé tomber la balle en matière de prévention du cancer, car l’incidence continue d’augmenter pour de nombreux cancers courants, comme ceux du sein, de la prostate et de l’endomètre, ainsi que les cancers colorectal et cervical chez certains jeunes adultes”, a ajouté Rebecca Siegel, senior directeur scientifique de la recherche sur la surveillance à l’American Cancer Society et auteur principal du rapport, dans le communiqué de presse.

L’augmentation du cancer colorectal peut être due à des facteurs tels qu’une augmentation les aliments transformés, des taux plus élevés de consommation d’alcool et d’obésité et des modes de vie plus sédentaires, a déclaré à TODAY.com le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society. Mais il y a probablement autre chose en jeu aussi, plus insaisissable.

« Il est au moins possible que ce soient ces facteurs qui motivent tout cela. Nous voyons plus d’hommes que de femmes souffrir d’un cancer colorectal », explique Dahut. “Que cela soit dû à une mauvaise alimentation ou à l’obésité et à moins d’exercice est au moins une possibilité.”

Carmen Susman a toujours dit qu’il ferait davantage de randonnée, de kayak et de pêche sur le lac Érié, mais n’a jamais donné suite. Après avoir souffert d’un cancer colorectal de stade 4 et avoir été traité avec succès, il essaie des choses qu’il pensait

Lorsque Carmen Susman, 47 ans, a eu des problèmes de vessie, un médecin a soupçonné qu’il pourrait avoir des calculs rénaux. Une échographie de ses reins a révélé un diagnostic inattendu : il avait une masse au foie. Des tests plus approfondis ont révélé qu’il ne s’agissait pas d’un cancer du foie, mais plutôt d’un cancer colorectal de stade 4.

« Quand j’ai reçu le diagnostic, je me sentais bien. Ma femme et moi, nous faisions de l’exercice ensemble tous les jours. J’avais toutes sortes d’énergie. J’étais heureux. Je me sentais fantastiquement bien », raconte Susman, un père au foyer de Cleveland, à TODAY.com. «Ensuite, vous recevez ce coup de poing dans la poitrine indiquant que vous avez un cancer. Je me dis : « Comment puis-je avoir un cancer si je me sens aussi bien ? »

Les problèmes urinaires conduisent à un diagnostic inattendu

Susman a remarqué qu’il ressentirait le urgence d’uriner mais je ne pouvais pas. Il a consulté un urologue pour comprendre ce qui se passait, et ce médecin a pensé qu’il devrait subir une échographie pour rechercher des calculs rénaux. L’analyse a révélé qu’il souffrait d’un rein en fer à cheval, une maladie dans laquelle les deux reins sont fusionnés en bas, ce qui peut être asymptomatique. Plus inquiétant encore, on a constaté une masse sur son foie, et les médecins ont ordonné une IRM pour en savoir plus.

« Il y avait une infirmière qui disait : « Nous voyons cela tout le temps. Les gens entrent, et il pourrait y avoir une masse graisseuse là-bas. Tout ira bien”, dit Susman. « Après l’IRM, ils savaient. … Son comportement a complètement changé et j’étais tout simplement écrasé en sortant ce jour-là. Je savais que quelque chose n’allait pas.

Au début, les médecins pensaient qu’il s’agissait d’un cancer du foie.

« C’est pratiquement la fin du jeu », dit-il. “Pendant environ trois semaines, jusqu’à ce que je commence à rencontrer des médecins, c’est ce que je pensais : il me restait environ un an ou deux à vivre.”

Mais ses médecins savaient que le cancer primitif du foie était rare, alors ils effectué une coloscopie, et ils ont trouvé une tumeur dans son rectum. (Au moment du diagnostic, il n’avait pas encore eu la possibilité de planifier sa première coloscopie).

“Ils m’ont dit : ‘OK, vous n’avez pas de cancer du foie.’ C’est un cancer rectal, et voici le plan : nous allons faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de la chirurgie curative”, se souvient-il. « Je me dis : « Voudriez-vous répéter ça ? Pouvez-vous revenir au cœur du problème ? Je pensais passer un an avec mes enfants et ma femme et j’espérais vraiment aller de l’avant.

Le cancer de Susman s’était métastasé au foie. Il était néanmoins surpris que les médecins considèrent cette maladie comme curable. Il a subi une radiothérapie de courte durée, soit cinq jours de traitement ciblé consécutifs. Puis il a commencé une chimiothérapie.

“Votre corps commence immédiatement à s’épuiser et vous pouvez commencer à vous sentir différent”, explique Susman.

Deux semaines plus tard, il a commencé à vomir de la bile et il s’est précipité aux urgences. Susman avait un blocage dans l’intestin qui devait être retiré immédiatement.

« J’ai dû subir une intervention chirurgicale d’urgence, et ils ont (placé) un Sac de colostomie parce que j’étais tellement sauvegardé », dit-il. « Cela a retardé le traitement de chimiothérapie ; cela a retardé l’opération. Donc, j’en suis arrivé au point où j’essayais de faire tout ce qui était possible, juste pour ne rien retarder.

Symptômes du cancer colorectal chez les jeunes patients

Autrefois considéré comme un cancer des personnes âgées, les diagnostics de cancer du côlon chez les jeunes ont connu une augmentation spectaculaire depuis les années 1990. Un mars 2023 rapport de l’American Cancer Society ont constaté que les personnes de moins de 55 ans représentaient presque le double du pourcentage de diagnostics de cancer du côlon en 2019 par rapport à 1995 : 20 % contre 11 %.

« Si l’on remonte il y a peu, dans les années 90, seul un cancer colorectal sur cinq était diagnostiqué chez des personnes de moins de 55 ans », explique Dahut. “C’est un grand changement sur une période de temps relativement courte.”

Le Dr David Liska, directeur du Young-Onset Colorectal Cancer Center de la Cleveland Clinic, affirme que les raisons de cette augmentation ne sont pas claires.

“La réponse rapide est que nous ne comprenons pas parfaitement pourquoi cela se produit”, a-t-il déclaré à TODAY.com. « Nous savons que cela se produit, et cela se produit régulièrement depuis au moins deux décennies. Et cela se produit partout dans le monde occidental.

“Si le rythme actuel se poursuit, d’ici 2030, le taux de cancer du côlon chez les jeunes adultes, c’est-à-dire les personnes de moins de 50 ans, aura doublé, et pour le cancer rectal, il aura même quadruplé”, explique Liska. “C’est probablement une interaction entre des facteurs environnementaux et certains facteurs liés à l’hôte.”

Pourtant, l’alimentation, le manque d’exercice et l’obésité ne permettent pas de comprendre complètement pourquoi les taux augmentent.

«J’ai beaucoup de patients qui sont jeunes, en bonne santé et en forme et qui peuvent encore souffrir d’un cancer colorectal», explique Liska. “Donc, ce n’est pas toute l’histoire.”

Les symptômes courants du cancer du côlon comprennent :

Pour certains, la stigmatisation liée au partage de symptômes intestinaux pourrait les empêcher d’en parler à leur médecin.

« Les patients n’évoquent pas nécessairement leurs symptômes », explique Liska. “C’est un sujet dont les gens ne sont pas à l’aise pour parler.”

Quand se faire dépister

Les cancers colorectaux peuvent être détectés précocement dans un état précancéreux, l’un des rares cancers possibles, disent les experts. C’est pourquoi le dépistage par coloscopie reste indispensable. À partir de 45 ans, les gens devraient subir une coloscopie.

Une autre raison pour laquelle le dépistage est important est qu’« il est courant » que certains patients ne présentent pas de symptômes, explique Liska, ajoutant : « (Les patients les plus jeunes) sont généralement diagnostiqués à cause d’une coloscopie. »

Les coloscopies donnent également aux médecins la possibilité d’éliminer les polypes précancéreux qu’ils pourraient trouver.

«La grande majorité des polypes détectés lors des coloscopies sont retirés sur-le-champ pendant la coloscopie», explique Liska. “(Nous) arrêtons le polype dans son élan et prévenons le cancer.”

L’American Cancer Society, le US Preventative Services Task Force (USPSTF) et l’American College of Radiology recommandent tous que les personnes présentant un risque moyen de cancer du côlon (sans antécédents familiaux) commencent le dépistage à 45 ans.

Cependant, les directives concernant le dépistage du cancer du côlon peuvent prêter à confusion. Il existe plusieurs façons de dépister le cancer du côlon, comme des analyses de selles ou un coloscopieet différents groupes d’experts ont des conseils différents sur le moment où se faire dépister en fonction de votre risque.

Par exemple, le Annonce du Collège américain des médecins en juillet 2023, les « adultes à risque moyen » qui ne présentent pas de symptômes de cancer du côlon pourront attendre jusqu’à 50 ans pour se faire dépister. Et une étude d’octobre 2022 a provoqué un tollé lorsqu’il a conclu que les coloscopies sont associées à une diminution faible ou nulle du risque de décès (bien que les données racontent en réalité une histoire plus compliquée, ont déclaré les experts à TODAY.com à l’époque).

L’essentiel en matière de dépistage du cancer du côlon est de parler à votre médecin de votre propre risque individuel de cancer du côlon et d’évaluer ensemble quand commencer, selon le Dr Cedrek McFadden, chirurgien colorectal certifié. La plupart des assurances couvrent le dépistage du cancer du côlon pour les patients à risque moyen à partir de 45 ans, car elles ont tendance à prendre la tête de l’USPSTF.

Si vous présentez des symptômes ou présentez un risque élevé de cancer du côlon, vous devrez probablement commencer le dépistage avant l’âge de 45 ans. Mais encore une fois, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

Se remettre d’un cancer colorectal

Après que les médecins ont résolu le blocage de son intestin, Susman a repris le traitement et a subi une intervention chirurgicale pour enlever les tumeurs rectales et hépatiques en juillet 2022.

« Il n’y a pas eu de propagation dans le foie », dit-il. “Il ne restait vraiment plus rien de la tumeur avant l’opération.”

Les ganglions lymphatiques et les analyses de sang de Susman n’ont montré aucun autre signe de cancer. En novembre 2022, ils ont inversé son iléostomie et il n’a plus besoin de sac de colostomie.

« Nous commençons à revenir à la normale », dit-il. « Je vis une vie normale. Physiquement, j’ai le niveau d’énergie. Je suis capable de courir avec…