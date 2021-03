1 moyen simple de comprendre l’efficacité des vaccins Covid-19

Le vaccin Johnson & Johnson Covid-19, bien que moins efficace pour prévenir une maladie bénigne que celui de Pfizer ou Moderna, est toujours plus efficace que le vaccin antigrippal moyen. | Joseph Prezioso / AFP via Getty Images

Tous les vaccins Covid-19 sont plus efficaces que votre vaccin antigrippal annuel.

Tous les vaccins approuvés contre Covid-19 – tous – sont plus efficaces pour prévenir Covid-19 que le vaccin contre la grippe saisonnière moyen ne l’est pour prévenir la grippe. Mais vous ne le sauriez pas d’après la façon dont ils ont été évoqués dans certains rapports sur les vaccins.

Comme mon collègue Kelsey Piper l’a écrit récemment, la statistique la plus importante concernant les vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis – Pfizer / BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson – est zéro: zéro décès ou hospitalisation parmi les patients qui ont reçu les vaccins en leurs essais cliniques. (En Israël, seulement 16 personnes sur 700 000 complètement vaccinées ont été hospitalisées avec Covid-19, selon les données gouvernementales publiées fin janvier, soit 0,002%. Personne n’est mort.)

Mais cette bonne nouvelle a été quelque peu atténuée parce que les médias se sont concentrés sur un autre chiffre: l’efficacité ou l’efficacité des vaccins dans la prévention de toute maladie, aussi légère soit-elle. Vu à travers ce prisme, le vaccin Johnson & Johnson (avec un taux d’efficacité de 66%) semble nettement pire que celui de Pfizer / BioNTech ou Moderna (tous deux efficaces à 95%).

Mais je vais vous révéler un secret: même le taux d’efficacité de 66% est un résultat impressionnant. Il suffit de regarder les vaccins contre la grippe saisonnière pour en avoir la preuve.

L’efficacité d’un vaccin antigrippal varie d’une année à l’autre, car chaque année, différentes souches de grippe sont dominantes. Les scientifiques doivent essentiellement jouer à un jeu de devinettes, en espérant trouver la bonne concoction qui offre autant de protection que possible contre les virus de la grippe les plus répandus cette année-là, qu’ils ne peuvent pas prédire à l’avance.

En conséquence, explique le CDC lui-même, «la vaccination contre la grippe réduit le risque de maladie grippale de 40% à 60% parmi la population globale pendant les saisons où la plupart des virus grippaux en circulation sont bien adaptés au vaccin contre la grippe.»

Relisez-le. Même lorsque les scientifiques font un bon travail pour faire correspondre le vaccin antigrippal aux souches grippales dominantes, le vaccin antigrippal que les experts en santé publique et les médias passent des semaines à supplier les gens de se faire vacciner chaque année est en moyenne moins efficace que le vaccin Johnson & Johnson Covid-19. .

Mais le vaccin contre la grippe vaut toujours la peine de se faire vacciner car même si une personne tombe malade après avoir été vaccinée, sa maladie sera probablement moins grave qu’elle ne l’aurait été autrement. Dans l’ensemble, le CDC estime que le vaccin contre la grippe prévient 7,5 millions de maladies, 105 000 hospitalisations et environ 6 000 décès par an.

Le même principe s’applique aux vaccins Covid-19, c’est pourquoi les évangélistes du vaccin continuent de mettre l’accent sur zéro décès et zéro hospitalisation. La cinquième ligne de ce graphique est la vraie victoire. Les personnes qui reçoivent l’un des vaccins disponibles (AstraZeneca, sur la liste ci-dessous, n’est toujours pas approuvé aux États-Unis) survivront probablement à la pandémie.



Zac Freeland / Vox



Mais la quatrième ligne, sur l’efficacité, n’est pas en reste. Johnson & Johnson a produit un vaccin à dose unique plus efficace que le vaccin contre la grippe saisonnière qui peut être stocké plus facilement que les autres vaccins Covid-19. Il présente un sérieux avantage logistique pour vacciner plus de personnes plus rapidement: les autres vaccins approuvés ont un calendrier à deux doses; J&J est approuvé pour une dose. Personne ne devrait avoir l’impression de faire une affaire crue s’ils se retrouvent avec le vaccin J&J lorsqu’ils vont se faire vacciner. (Vous n’aurez probablement pas le choix de toute façon; l’offre est trop rare.)

L’avenir s’annonce radieux. Le nombre de personnes qui disent «attendre et voir» pour se faire vacciner contre Covid-19 diminue et le nombre de personnes qui disent qu’elles vont se faire vacciner le plus tôt possible augmente, comme l’a écrit lundi Drew Altman de la Kaiser Family Foundation. Les États-Unis ont effectué en moyenne 1,8 million de vaccinations par jour au cours de la semaine dernière, contre 1,3 million de vaccins il y a une semaine.

Nous devons rester vigilants. Les États-Unis enregistrent toujours en moyenne 2000 décès chaque jour et des signes inquiétants indiquent que la récente baisse des cas pourrait ralentir, comme les experts de la santé publique m’ont prévenu la semaine dernière.

Mais la fin est en vue. Et nous avons les vaccins – y compris, oui, ce vaccin efficace à 66% de Johnson & Johnson – à remercier.