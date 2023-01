1 motoneigiste tué dans une avalanche près de Valemount, BC

Une avalanche a frappé deux motoneigistes près de Valemount, en Colombie-Britannique, samedi 21 janvier, enterrant et tuant l’un d’eux.

Un rapport d’Avalanche Canada indique que les deux roulaient au pied d’une pente de 40 à 45 degrés connue sous le nom de Bowl 3 dans la zone de motoneige Oasis au sud de Valemount lorsqu’une vague de neige est tombée.

L’un des deux a réussi à s’éloigner de l’avalanche, mais le deuxième motoneigiste a été complètement enseveli. Plus tard, le survivant a creusé et les a trouvés, mais ils ne répondaient déjà plus.

Selon Avalanche Canada, la plaque de neige qui s’est détachée aurait entre 80 et 120 cm d’épaisseur. L’organisation à but non lucratif de sécurité publique affirme que l’avalanche a été déclenchée à distance, ce qui signifie que ce qui l’a déclenchée était loin du point où elle s’est produite.

Selon Avalanche Canada, cela se produit lorsqu’une dalle fracture la faible couche de neige en dessous, mais au lieu de se séparer là-bas, la fracture se propage jusqu’à ce qu’elle trouve une portion de pente suffisamment raide pour qu’une avalanche puisse se produire. Là, ça va casser.

Le problème des faibles couches enterrées a été un problème majeur cette saison. Les prévisionnistes ont comparé le potentiel d’avalanches cette année à celui de 2003, où 29 personnes sont mortes à travers le Canada.

En Colombie-Britannique jusqu’à présent cette saison, trois personnes sont maintenant décédées des suites d’avalanches. Les deux premiers étaient des policiers de Nelson, qui ont été pris dans une avalanche près de Kaslo le 9 janvier. Const. Wade Tittemore a été enterré et est mort sur la montagne, tandis que Const. Mathieu Nolet s’est rendu à l’hôpital et devait survivre, mais il est décédé le 21 janvier.

