1 mort, suspect arrêté dans l’Ohio, Illinois après avoir signalé l’enlèvement d’un enfant de 10 mois – Shaw Local

Un homme de 31 ans de l’Ohio, dans l’Illinois, a été arrêté tôt lundi après que la police l’a identifié comme le suspect de l’enlèvement d’un enfant de 10 mois et de la mort d’un homme de 69 ans retrouvé mort à une intersection du village. .

Matthew J. Pairadee a été placé en garde à vue à sa résidence au 206 E. Long St. après plusieurs heures de négociations avec les négociateurs du bureau du shérif du comté et de la police de l’État de l’Illinois, lorsque des agents chimiques ont été déployés dans la maison. Pairadee a refusé de sortir de la maison, ont indiqué les autorités. La police a déclaré qu’il s’était barricadé dans le sous-sol de la maison.

Pairadee est détenu à la prison du comté de Bureau en attendant des accusations.

Le shérif du comté de Bureau et les enquêteurs sur les lieux du crime de la police de l’État de l’Illinois enquêtent le lundi 24 octobre 2022, sur les lieux d’un incident survenu la veille au soir dans le bloc 200 d’East Long Street dans l’Ohio, dans l’Illinois. Un suspect est en garde à vue et il n’y a plus une menace pour la communauté, a déclaré le bureau du shérif du comté de Bureau au district scolaire communautaire de l’Ohio. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

La police a répondu à 18h03 dimanche à un rapport selon lequel un enfant de 10 mois avait été enlevé par un parent non gardien. À leur arrivée, ils ont trouvé le cadavre de l’homme de 69 ans étendu près de l’intersection des rues West Railroad et Elm. Son nom est retenu jusqu’à ce que sa famille soit informée.

Le district scolaire communautaire de l’Ohio a annulé les cours lundi pour céder la place à la réponse policière en cours qui a commencé dimanche soir, entraînant la mise en place d’un centre de commandement à l’école primaire de l’Ohio. Le district scolaire a déclaré que le bureau du shérif avait déclaré qu’il n’y avait plus de menace pour la communauté et que les cours reprendraient mardi. Une assistante sociale supplémentaire sera disponible.

L’incident fait l’objet d’une enquête par le bureau du shérif du comté de Bureau, la police de l’État de l’Illinois et le bureau du coroner du comté de Bureau. Les agences participant à l’incident comprennent la police et les pompiers de Princeton, Princeton EMS, l’agence de gestion des urgences du comté de Bureau, le département de police de Buda, les services d’incendie de Walnut et Wyanet et la police de conservation du département des ressources naturelles de l’Illinois.

L’Ohio, qui compte environ 465 habitants, est situé sur la route 26, à environ 21 km au nord de Princeton.

Le Bureau County Republican aura plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.