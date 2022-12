1 mort, plusieurs disparus après explosion, incendie sur Jersey

LONDRES – Une explosion et un incendie dans un immeuble d’appartements sur l’île anglo-normande de Jersey ont tué une personne et fait plusieurs disparus samedi, a annoncé la police.

Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes, est une dépendance autonome du Royaume-Uni située au large des côtes du nord de la France dans la Manche.

Smith a déclaré qu’un bâtiment de trois étages s’était “complètement effondré” et qu’un bâtiment voisin avait également été endommagé. Il a décrit la scène comme “dévastatrice” et a averti qu’il pourrait y avoir plus de morts.