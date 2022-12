1 mort, plusieurs disparus après explosion, incendie sur Jersey

LONDRES (AP) – Une explosion et un incendie dans un immeuble d’appartements sur l’île anglo-normande de Jersey ont tué une personne et fait plusieurs disparus samedi, a annoncé la police.

Robin Smith, l’officier en chef de la police des États de Jersey, a déclaré lors d’une conférence de presse qu'”une douzaine” d’habitants étaient portés disparus à la suite de l’explosion dans la ville de St Helier.

Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes, est une dépendance autonome du Royaume-Uni située au large des côtes du nord de la France dans la Manche.

Smith a déclaré qu’un bâtiment de trois étages s’était “complètement effondré” et qu’un bâtiment voisin avait également été endommagé. Il a décrit la scène comme “dévastatrice” et a averti qu’il pourrait y avoir plus de morts.

Smith a déclaré que les pompiers avaient été appelés dans la région la nuit précédente après que des résidents aient signalé une odeur de gaz.

Il a déclaré que la police enquêterait “pour savoir s’il y avait ou non un problème de sécurité” avec les conduites de gaz naturel.

La police a déclaré dans un communiqué que pendant que l’incendie était éteint, les services d’urgence effectuaient d’importants travaux » sur les lieux.

Les autorités ont conseillé aux habitants de Jersey de ne demander des soins hospitaliers d’urgence qu’en cas d’urgence médicale réelle et d’éviter la zone de l’explosion, qui a été bouclée.

The Associated Press