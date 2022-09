1 mort et plus de 20 disparus après le naufrage d’un bateau près du Cambodge

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux membres d’équipage cambodgiens ont abandonné leur bateau avec 41 ressortissants chinois à bord alors qu’il coulait dans le golfe de Thaïlande, faisant au moins un mort et plus de 20 disparus, ont annoncé vendredi les autorités.

Le petit bateau de pêche en bois a sombré près de l’île cambodgienne de Koh Tang jeudi matin. Une vidéo tournée à partir d’un bateau de sauvetage montrait de nombreuses personnes à bord entassées à la proue alors que la poupe commençait à plonger sous l’eau.

Les secouristes ont crié que plus d’aide était en route et ont jeté des gilets de sauvetage et des bouées de sauvetage vers le bateau délabré alors qu’il commençait lentement à gîter vers la droite et à glisser sous la surface, envoyant les passagers se déverser dans l’eau.

Dix-huit personnes ont été secourues à l’époque, mais 23 autres ont été portées disparues. L’un d’eux, un homme, a été retrouvé vivant vendredi et une femme a été retrouvée morte, selon le porte-parole du gouvernement provincial Kheang Phearom.

Des photos fournies par la police locale montrent les personnes secourues debout sur une jetée sur le continent cambodgien portant des vêtements de vacances criards, mais il n’était pas clair s’ils leur avaient été fournis après avoir été sortis de l’eau.

Le chef de la police provinciale, le général Chuon Narin, a déclaré aux médias locaux que le groupe de passagers était parti du port chinois de Guangzhou le 11 septembre sur un hors-bord et avait été transféré sur le bateau de pêche cambodgien dans les eaux internationales le 17 septembre.

Le bateau était proche de sa destination de la province cambodgienne de Sihanoukville lorsque son moteur s’est arrêté et qu’il a commencé à couler, a-t-il dit.

Un autre bateau cambodgien est arrivé et a secouru les deux membres d’équipage cambodgiens, laissant les passagers chinois se débrouiller seuls, a déclaré Chuon Narin.

Les deux Cambodgiens ont été arrêtés et sont interrogés par la police.

On ne savait pas immédiatement pourquoi les Chinois étaient amenés au Cambodge, mais le chef adjoint de la police nationale cambodgienne, le général Chhay Sinarith, a déclaré le mois dernier que les autorités avaient découvert ces dernières années de nombreux stratagèmes illégaux en ligne attirant des travailleurs dans le pays.

Lors de l’incident le plus récent à avoir été révélé, le ministre malaisien des Affaires étrangères a ramené chez lui 24 ressortissants du Cambodge il y a deux semaines après qu’ils aient été secourus par des trafiquants d’êtres humains.

Le mois dernier, le gouvernement taïwanais a déclaré que 333 de ses citoyens étaient bloqués au Cambodge après avoir été attirés par des groupes criminels promettant des salaires élevés pour des emplois technologiques.

À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes que son gouvernement était en communication étroite avec les autorités cambodgiennes au sujet de l’incident.

“Nous exhortons la partie cambodgienne à ne ménager aucun effort pour rechercher et sauver les disparus et à découvrir rapidement ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

Les autorités cambodgiennes ont cherché à obtenir l’aide d’opérateurs de bateaux privés dans la région, annonçant une récompense de 500 dollars pour chaque passager secouru.

Le survivant Chengui Sheng a déclaré aux autorités qu’il y avait 38 hommes et trois femmes à bord lorsque le navire a commencé à couler à 10h30 jeudi, a déclaré Kheang Phearom.

Les personnes secourues ont été emmenées dans une base navale cambodgienne voisine, a-t-il déclaré.