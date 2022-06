1 mort et des dizaines de blessés au 12e jour de manifestations en Équateur

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Après plusieurs jours de violence croissante, des manifestations se sont heurtées à des militaires et à la police anti-émeute à Quito et dans d’autres villes du pays andin.

QUITO, Équateur – Un homme a été tué et des dizaines blessés jeudi lors de la 12e journée de manifestations menées par des peuples autochtones exigeant que le gouvernement équatorien réduise les prix du carburant, contrôle les prix des aliments et dépense davantage pour l’éducation.

La Confédération des nationalités indigènes, qui a organisé la grève nationale, a déclaré qu’un manifestant est mort de blessures par balles à la poitrine et à l’abdomen alors qu’il manifestait près de l’Assemblée nationale.

Les autorités ont reconnu qu’il y avait eu un mort et le ministre de l’Intérieur Patricio Carrillo s’est dit « consterné ». Il a déclaré que le gouvernement n’avait fourni aucun fusil à plomb au personnel de police et que jeudi, ils ne transportaient que du gaz pour disperser les manifestants.

Christian Rivera, un ambulancier bénévole, a déclaré à The Associated qu’une centaine de personnes avaient été soignées sur le site, dont des manifestants, des soldats et des policiers.