1 mort et des dizaines de blessés au 12e jour de manifestations en Équateur

QUITO, Équateur (AP) – Un homme a été tué et des dizaines blessés jeudi lors de la 12e journée de manifestations menées par des peuples autochtones exigeant que le gouvernement équatorien réduise les prix du carburant, contrôle les prix des aliments et dépense davantage pour l’éducation.

Après plusieurs jours de violence croissante, des manifestations se sont heurtées à des militaires et à la police anti-émeute à Quito et dans d’autres villes du pays andin.

La Confédération des nationalités indigènes, qui a organisé la grève nationale, a déclaré qu’un manifestant est mort de blessures par balles à la poitrine et à l’abdomen alors qu’il manifestait près de l’Assemblée nationale.

Les autorités ont reconnu qu’il y avait eu un mort et le ministre de l’Intérieur Patricio Carrillo s’est dit « consterné ». Il a déclaré que le gouvernement n’avait fourni aucun fusil à plomb au personnel de police et que jeudi, ils ne transportaient que du gaz pour disperser les manifestants.

Christian Rivera, un ambulancier bénévole, a déclaré à The Associated qu’une centaine de personnes avaient été soignées sur le site, dont des manifestants, des soldats et des policiers.

Les manifestations font partie d’une grève nationale que la Confédération des nationalités autochtones a commencé le 14 juin pour exiger que les prix de l’essence soient réduits de 45 cents le gallon à 2,10 $, que des contrôles des prix soient mis sur les produits agricoles et qu’un budget plus important soit adopté pour l’éducation. Les manifestations ont été particulièrement violentes dans six provinces du centre-nord de l’Équateur.

Le chef indigène Leonidas Iza a exigé mardi que le gouvernement lève l’état d’urgence dans ces provinces et supprime la présence militaire et policière autour des lieux où les manifestants se sont rassemblés à Quito. Mais le gouvernement a rejeté les demandes mercredi, affirmant que les rencontrer laisserait « la capitale sans défense ».

Quito connaît des pénuries de nourriture et de carburant en raison des barrages routiers des manifestants et d’autres perturbations dues aux troubles.

