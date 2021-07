1 mort et au moins 16 blessés après une énorme explosion secoue un parc chimique allemand

L’une des cinq personnes portées disparues après la récupération de l’incident a été déclarée décédée, a déclaré Chempack. « Nous sommes profondément attristés par ce tragique accident et le décès d’un employé. Nos condoléances particulières vont particulièrement aux proches, mais aussi aux collègues qui ont travaillé avec lui », a déclaré le directeur Lars Friedrich.

L’énorme explosion a secoué mardi matin la ville de Leverkusen, dans la province allemande de Rhénanie du Nord-Westphalie. La cause de l’explosion reste inconnue.

La police a fourni un certain nombre de mises à jour tout au long de la matinée sur Twitter et a exhorté les gens à rester à l’écart de la zone et à ne pas emprunter les routes, notant qu’ils ont besoin d’autant de personnel des services d’urgence sur place que possible.

Les résidents ont également reçu un « danger extrême » avertissement sur l’application NINA, qui envoie des avertissements importants de la protection civile pour diverses situations de danger.

Le service de police de la ville a déclaré que de nombreuses routes autour de l’installation ont été bloquées. Les autoroutes sont également concernées.

Les autorités ont exhorté les gens à ne pas sortir et à rester dans une pièce dont les portes et les fenêtres sont bien fermées.

#Allemagne🇩🇪:Une explosion dans une usine chimique de #Leverkusen, a déclaré une menace extrême. Une explosion dans une usine chimique de Leverkusen a entraîné l’émission d’un avertissement de « danger extrême » et a exhorté les habitants de la ville à fermer les fenêtres et à rester à l’intérieur. pic.twitter.com/dQM1144X3J – Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) 27 juillet 2021

L’incendie a été éteint peu après 14 heures, permettant aux secouristes d’entreprendre leurs opérations de récupération à toute vitesse. Dans une déclaration antérieure, les autorités de la ville ont déclaré que l’incendie s’était produit dans un réservoir contenant des solvants. Les pompiers ont dû attendre qu’un câble d’alimentation soit débranché avant de pouvoir se mettre au travail.

Plus de 30 entreprises opèrent à Chempark, mais Currenta a insisté sur le fait que l’incident s’était produit dans l’installation d’enfouissement et d’incinération des déchets du parc, qui est détachée de la principale zone industrielle. La partie principale du complexe abrite des entreprises chimiques telles que Covestro, Bayer, Lanxess et Arlanxeo, selon son site Internet.

Ces dernières semaines, l’État et la Rhénanie-Palatinat voisine ont été touchés par des inondations dévastatrices qui ont fait près de 200 morts.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !