1 mort et 9 blessés dans un accident impliquant plusieurs véhicules près de Calgary

Une personne est morte et neuf autres ont été blessées après que jusqu’à 20 véhicules se soient écrasés dans de mauvaises conditions météorologiques au nord de Calgary.

La GRC a déclaré avoir répondu mardi soir à des informations faisant état d’une collision impliquant divers véhicules de tourisme et un véhicule utilitaire avec une remorque.

La GRC d’Airdrie, un spécialiste de la reconstitution des collisions, des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont restés sur les lieux mercredi matin sur la route 2.

Selon la police, les principales causes semblent être les conditions météorologiques et routières.

Une personne est décédée sur place et neuf personnes ont été transportées par ambulance terrestre vers des hôpitaux de la région pour diverses affections ne mettant pas leur vie en danger.

Les gendarmes disent que les routes sont verglacées avec de la poudrerie et une mauvaise visibilité le long de l’autoroute 2 entre Red Deer et le nord d’Airdrie et que les conducteurs devraient éviter la zone.

La Presse Canadienne

