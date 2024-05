1 mort et 6 grièvement blessés au milieu de « graves » turbulences sur un vol de Singapore Airlines, selon le transporteur

LONDRES et HONG KONG — Une personne est décédée et des dizaines d’autres ont été blessées après qu’un vol de Singapore Airlines a rencontré de « graves » turbulences, a annoncé la compagnie aérienne dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le Boeing 777-300ER a décollé lundi de l’aéroport d’Heathrow à Londres avec à son bord 221 passagers et 18 membres d’équipage, selon la compagnie aérienne.

Le vol, SQ 321, a rencontré des turbulences à environ 90 minutes de sa destination, Singapour, et a été dérouté vers Bangkok, a indiqué la compagnie aérienne.

Six personnes ont été grièvement blessées, a déclaré Kittipong Kittikachorn, directeur général de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Des dizaines d’autres passagers ont été légèrement ou modérément blessés, a-t-il ajouté.

Stringer/Reuters

Geoff Kitchen, un britannique de 73 ans, est décédé, selon les autorités et la troupe de théâtre musical où il travaillait.

Le Thornbury Musical Theatre Group, basé au Royaume-Uni, a déclaré dans un message sur Facebook : « Geoff a toujours été un gentleman avec la plus grande honnêteté et intégrité et a toujours fait ce qui était juste pour le groupe. Son engagement envers TMTG était incontestable et il a servi le groupe et le communauté locale de Thornbury depuis plus de 35 ans, occupant diverses fonctions au sein du groupe, dont celles de président, trésorier et plus récemment secrétaire. Nos pensées et nos prières vont à son épouse et à sa famille en ces moments difficiles, et nous vous demandons de respecter leur vie privée. « .

Singapore Airlines a présenté ses condoléances à la famille de Kitchen.

« Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. une déclaration mardi. « Notre priorité est de fournir toute l’assistance possible à tous les passagers et membres d’équipage à bord de l’avion. »

Pongsak Suksi via Reuters

Le National Transportation Safety Board a annoncé qu’il enverrait une équipe pour aider à l’enquête.

« Soudain, l’avion a commencé à s’incliner, et il y avait des tremblements, alors j’ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement projeté dans le plafond », a déclaré Dzafran. Azmir, un étudiant de 28 ans à bord du vol, a déclaré à ABC News. « Certaines personnes se sont cogné la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée ; elles ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et ont traversé la cabine. »

John Macdougall/AFP via Getty Images

Le PDG de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, a évoqué l’incident du SQ321 dans une vidéo.

« Nous sommes profondément attristés par cet incident et nous nous engageons à fournir tout le soutien et l’assistance nécessaires aux passagers et aux membres d’équipage qui se trouvaient à bord du SQ321, ainsi qu’à leurs familles et proches. Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux proches. ceux du passager décédé », a déclaré Phong.

La compagnie aérienne a déclaré mardi soir que quatre des passagers étaient américains. Deux d’entre eux ont été blessés.

L’avion semble avoir rencontré des turbulences dans l’espace aérien thaïlandais, quelque part au-dessus de la mer d’Andaman.

Le vol, qui devait arriver à l’aéroport Changi de Singapour, a atterri en Thaïlande vers 15h45, heure locale, a indiqué la compagnie aérienne.

« Nous sommes en contact avec Singapore Airlines concernant le vol SQ321 et sommes prêts à les soutenir », a déclaré Boeing dans un communiqué. « Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille qui a perdu un être cher, et nos pensées vont aux passagers et à l’équipage. »

Joe Simonetti, Will Gretsky et Helena Skinner d’ABC News ont contribué à ce rapport.