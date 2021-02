1 mort et 4 blessés dans des fusillades dans un centre commercial de la Saint-Valentin à Phoenix et North Charleston, Caroline du Sud

Deux fusillades dans des centres commerciaux, une à Phoenix et une autre à North Charleston, en Caroline du Sud, ont fait au moins une personne morte et quatre autres blessées le jour de la Saint-Valentin, ont déclaré les autorités.

À Phoenix, la police a répondu aux informations faisant état d’une fusillade vers 12h40 dans un kiosque de vente au détail à l’intérieur du Desert Sky Mall, a déclaré le porte-parole de la police, le Sgt. Andy Williams, et a trouvé deux hommes blessés par balle.

Une enquête préliminaire a indiqué qu’une dispute s’était produite entre un client et un employé du kiosque avant la fusillade, a déclaré Williams. Les deux hommes se sont armés et ont échangé des coups de feu, a-t-il dit.

Les deux hommes ont été emmenés à l’hôpital avec des blessures mortelles, a déclaré Williams, et un jeune homme, peut-être un mineur, est décédé plus tard.La police n’était pas encore sûre de son rôle dans la fusillade.

Les suspects ont fui les lieux avant l’arrivée de la police, a-t-il déclaré.

Jairo Dinar a déclaré à l’Arizona Republic of the USA TODAY Network qu’il faisait du shopping avec ses parents au moment de la fusillade.

«Nous entendons quelques coups de feu… J’entends du verre se briser et tout le monde court en se poussant pour en faire une scène, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce qui se passait. Ma première peur a été de sortir vous savez aider autant de personnes que possible », a déclaré Dinar.

Geno Montana a déclaré avoir entendu une dispute dans une zone où des bijoux étaient vendus avant la fusillade.

« C’était une altercation. J’essayais vraiment d’acheter des cadeaux et de me concentrer dessus pour que je puisse sortir d’ici. Et une fois que j’ai entendu ce premier coup de feu, j’ai su quelle heure il était », a déclaré Montana. « J’étais comme, ‘Je dois sortir d’ici.' »

Une enquête sur la fusillade est en cours.

En Caroline du Sud, les autorités recherchent un homme armé accusé d’avoir blessé trois personnes à l’intérieur du Northwoods Mall.

Le service de police de North Charleston a répondu juste avant 13h30 sur des informations faisant état d’une fusillade dans une zone commune, a déclaré le lieutenant Matt Hughes. Après avoir évacué le centre commercial, ils ont trouvé trois victimes blessées par balle.

Deux des victimes avaient des blessures mineures ne mettant pas leur vie en danger, tandis qu’un tiers était dans un état grave, a déclaré Hughes.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils travaillaient pour identifier et localiser une personne d’intérêt capturée dans la vidéo de sécurité du centre commercial.

Contribuer: The Associated Press