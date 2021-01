Une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées après qu’un semi-camion s’est écrasé dans une résidence à Mesa, en Arizona. La police enquête toujours sur la façon dont l’accident s’est produit.

Le véhicule a dévié d’une route jeudi soir, traversant un mur de béton avant de percuter une maison.

Selon le département de police de Mesa, 10 personnes, dont des enfants, se trouvaient à l’intérieur de la maison lorsque l’accident s’est produit. Cinq personnes ont été blessées, dont deux dans un état critique. L’une des victimes gravement blessées est décédée plus tard, ont rapporté les médias locaux, citant la police. Le chauffeur faisait partie des blessés.

Des dizaines de véhicules d’urgence se sont précipités sur les lieux et la police a fermé la route.

US 60 EB: Crismon sur la rampe fermée en raison d’un crash. #phxtraffic pic.twitter.com/nE4P5wniYs

Les photographies montrent où le camion a percuté la maison, révélant d’importants dégâts.

JUST IN: Nous recevons de nouvelles photos du semi-camion qui s’est écrasé dans une maison de Mesa pleine de personnes, tuant une personne et en blessant quatre autres. pic.twitter.com/oQv83LyGIf

– azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) 1 janvier 2021