1 mort et 3 blessés dans une fusillade au centre commercial d’El Paso, au Texas

EL PASO, Texas (AP) – La police d’El Paso, au Texas, a déclaré qu’une personne avait été tuée et trois autres blessées lors d’une fusillade mercredi dans un centre commercial.

Une personne a été arrêtée, a déclaré le porte-parole de la police d’El Paso, le Sgt. dit Robert Gomez. Aucune information immédiate n’a été donnée sur cette personne.

Une autre personne pourrait être impliquée, a déclaré Gomez, et la police les recherchait. Aucune description n’a été donnée.

Une arme a été récupérée sur les lieux, a déclaré Gomez, mais il n’a pas pu fournir plus d’informations à ce sujet.

“Il est trop tôt pour spéculer sur le motif”, a déclaré Gomez.

Les trois blessés ont été hospitalisés, a déclaré Gomez. Leurs conditions n’étaient pas connues.

Gomez a déclaré que la police pensait que la scène était sécurisée et que les agents parcouraient tout le centre commercial pour vérifier cela.

“C’est une grande scène”, a déclaré Gomez. “Il va falloir du temps pour nettoyer le centre commercial.”

Les autorités ont mis en place un centre de réunification dans un lycée voisin.

La police a déclaré plus tôt que la fusillade avait été signalée dans l’aire de restauration du centre commercial.

La fusillade de mercredi au centre commercial Cielo Vista s’est produite dans une zone commerçante animée et sur un grand parking d’un Walmart où 23 personnes ont été tuées dans une attaque raciste en 2019.

Les États-Unis ont vu des dizaines de personnes tuées dans des fusillades de masse jusqu’à présent en 2023, le plus récemment lundi à la Michigan State University, où trois étudiants ont été tués et cinq autres blessés. En janvier, 11 personnes ont été tuées dans la ville de Monterey Park, dans la région de Los Angeles, alors qu’elles accueillaient le Nouvel An lunaire dans une salle de danse populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés.

En 2022, plus de 600 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis, au cours desquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées, selon Gun Violence Archive.

The Associated Press